Prokuroria hap hetim ndaj ish-kryetarit të FFM-së, dyshohet për veprën penale "Përvetësim në detyrë"
Prokuroria Themelore Publike në Shkup lëshoi Urdhër për kryerjen e procedurës hetimore kundër ish-kryetarit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, për shkak të dyshimit se ai ka kryer vepër penale "Përvetësim në detyrë".
I dyshuari, në periudhën nëntor-dhjetor 2024, si person zyrtar, kryetar i FFM-së, ka përfituar një përfitim të paligjshëm pasuror prej afërsisht 660 mijë eurosh për një person juridik nga Shkupi, pra një shumë që tejkalon përfitimin e konsiderueshëm pasuror.
"Dyshimet tregojnë se krimi është kryer në mënyrë që FFM, si anëtare e UEFA-s, të marrë fonde të dedikuara në mënyrë strikte për rivitalizimin e fushave sportive dhe infrastrukturës gjatë vitit 2024.
Me mbështetjen financiare nga UEFA në kuadër të programit “HatTrick VI”, i dyshuari ka filluar një procedurë për zbatimin e projektit – ndërtimi i një tribune në stadiumin “Biljanini Izvori” në Ohër dhe ka paraqitur një propozim për të filluar një procedurë për përzgjedhjen e një kompanie për zbatimin e projektit. Pas miratimit nga Bordi i Drejtorëve, i dyshuari ka paraqitur një kërkesë te tre kompani për oferta për ndërtimin e tribunës në stadium. Oferta më e favorshme për ndërtim u zgjodh në një shumë totale prej afërsisht 3.3 milionë eurosh pa TVSH.
Edhe pse kontraktori nuk e kërkoi këtë, as nuk u tregua si mundësi në kërkesat për oferta, i dyshuari, në kundërshtim me vendimin e Bordit të Drejtorëve, futi një kusht shtesë në kontratën e lidhur me kompaninë e përzgjedhur, me anë të të cilit ai parashikoi një pagesë paraprake në shumën prej 20% të vlerës totale të kontratës para fillimit të punimeve të ndërtimit dhe pa asnjë veprim paraprak nga kontraktori. Duke vepruar kështu, ai nuk parashikoi asnjë siguri ligjore për fondet e paguara si paradhënie.
Ai nënshkroi një marrëveshje të tillë dhe më 17 dhjetor 2024, ai transferoi fondet në shumën prej afërsisht 660 mijë eurosh që i ishin besuar atij në shërbim të personit juridik paraprakisht, me urdhër të tij për shërbimet e pagesave.
Meqenëse ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezik arratisjeje dhe ekziston frika e bazuar se i dyshuari do të pengojë hetimin duke ndikuar te dëshmitarët, prokurori publik i paraqiti një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake për të përcaktuar masën e paraburgimit", thonë nga PTHP./Telegrafi/