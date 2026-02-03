Prof. Krenar Dobroshi prezanton në kongresin nr. 1 në botë, IMCAS 2026, në Paris
Profesori nga Kosova në elitën botërore të mjekësisë estetike, mes mbi 22 mijë ekspertëve
Kongresi ndërkombëtar IMCAS 2026, i cili mbahet çdo vit në Paris, këtë vit priti mbi 22.000 pjesëmarrës të fushës nga e gjithë bota. Këtë radhë, për herë të parë, një profesionist nga Kosova, Prof. Ligj. Krenar Dobroshi, pati kënaqësinë të prezantojë në mesin e ekspertëve ndërkombëtarë, në sallat e mëdha të Kongresit.
Kongresi më i madh në botë, IMCAS në Paris, prej vitesh mbledh më të mirët e fushës së estetikës, dermatologjisë dhe kirurgjisë plastike në botë dhe u jep atyre mundësinë të prezantojnë punimet apo protokollet e avancuara. Me mbi 25.000 tema të ndryshme të dërguara dhe vetëm 1.100 të pranuara, Prof. Ligj. Krenar Dobroshi ishte në mesin e atyre të përzgjedhurve të paktë që prezantuan në këtë kongres madhështor.
“Me plis në Paris”, thekson ai, kënaqësi të prezantohet Kosova në mesin e shumë shteteve pjesëmarrëse. I vetmi nga Kosova, profesori prezantoi temën: ADN-ja e salmonit (PDRN): gjerësisht e përdorur, por dobët e dëshmuar?
Kjo temë mjaft aktuale nëpër botë trajton faktin se shumë nga përdoruesit nuk kanë njohuri të mjaftueshme rreth sigurisë dhe aplikimit të këtij produkti.
Me hulumtim të gjerë të literaturës aktuale, Prof. Ligj. Krenar Dobroshi dëshmoi nëse me të vërtetë duhet të përdoret dhe cilat janë alternativat më të dobishme. Disa nga rezultatet:
Kongresi IMCAS në Paris, për tri ditë radhazi, shtjelloi mbi 1.100 tema të ndryshme të inovacioneve dhe shkencës mjekësore për lëkurën dhe ndikimin e tyre në aspektin fizik dhe psikik te njeriu.
“Flamuri i Kosovës i shfaqur në foltoren time më bëri të ndihem sikur e ngrita pas një fitoreje në kampionat botëror”, shprehet ai.
Fjalimin e përfundoi me këto dy fjali: Si profesionistë, ne nuk ndjekim modën, ne ndjekim shkencën. Kjo është një nga bazat elementare që unë e ndjek në klinikë, në publikimet shkencore dhe në prezantimet ndërkombëtare!
/Telegrafi/