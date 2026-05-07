Pesë shenjat e hershme të humbjes së kolagjenit dhe si ta ngadalësoni atë
Kolagjeni përbën rreth 75 për qind të peshës së thatë të lëkurës. Me fjalë të thjeshta, ai është “skeleti mbështetës” që e mban lëkurën të fortë dhe në formë. Me kalimin e moshës, nivelet e kolagjenit fillojnë të ulen, gjë që sjell ndryshime të dukshme në lëkurë. Në fakt, pas moshës 25 vjeç, humbim rreth 1% të kolagjenit çdo vit. Kur lëkura humbet elasticitetin, fillojnë të shfaqen poret më të mëdha dhe rrudhat.
Sipas mjekes estetike Sophie Shotter, kolagjeni është një proteinë shumë e rëndësishme që mban fortësinë dhe elasticitetin e lëkurës.
Me kalimin e kohës, qelizat që prodhojnë kolagjen bëhen më pak aktive. Faktorët që e përshpejtojnë humbjen e tij janë ekspozimi në diell, ushqimi i dobët, stresi dhe ndryshimet hormonale, veçanërisht gjatë menopauzës.
Shenjat kryesore të humbjes së kolagjenit
1. Lëkura humbet fortësinë dhe fillon të varset
Lëkura bëhet më pak e qëndrueshme, poret duken më të mëdha dhe ajo hollohet gradualisht.
2. Lëkura bëhet më e thatë
Kolagjeni ndihmon në mbajtjen e lagështisë, ndaj kur ai ulet, lëkura thahet më lehtë.
3. Rrudhat dhe vijat e shprehjes bëhen më të dukshme
Rrudhat nuk zhduken më si më parë kur fytyra është në gjendje të relaksuar.
4. Lëkura duket më pak e plotë dhe elastike
Ajo nuk rikthehet më shpejt pas shtypjes si në moshë të re.
5. Ndryshon forma e fytyrës
Lëkura hollohet, zona rreth syve duket më e thelluar dhe mund të shfaqen edhe ndryshime në flokë, thonj, madje edhe dhimbje në nyje.
Kolagjeni dhe menopauza
Gjatë menopauzës, nivelet e estrogjenit bien, dhe kjo ul ndjeshëm prodhimin e kolagjenit. Për këtë arsye, shumë gra vërejnë që lëkura bëhet më e hollë dhe më pak elastike në këtë periudhë.
A është humbja e kolagjenit e përhershme?
Trupi vazhdon të prodhojë kolagjen gjatë gjithë jetës, por me ritëm më të ngadalshëm. Disa kremra dhe përbërës aktivë mund ta stimulojnë prodhimin e tij, por efektet varen nga kujdesi i vazhdueshëm i lëkurës.
Si të ngadalësojmë humbjen e kolagjenit
Të shmanget duhani dhe ekspozimi i tepërt në diell;
Të përdoret krem mbrojtës SPF çdo ditë;
Të kemi gjumë të mjaftueshëm dhe të ulim stresin;
Të bëjmë aktivitet fizik rregullisht;
Të ushqehemi shëndetshëm me proteina, fruta, perime dhe vitamina;
Të përdorim produkte me përbërës që stimulojnë kolagjenin.
A funksionojnë kremrat me kolagjen?
Kremrat me kolagjen mund ta përmirësojnë pamjen e lëkurës në sipërfaqe, por nuk depërtojnë thellë sa për të ndaluar humbjen e kolagjenit në brendësi. Prandaj ato ndihmojnë më shumë për efekt kozmetik të menjëhershëm.
Në përgjithësi, mënyra më e mirë është kombinimi i një stili jetese të shëndetshëm me kujdes të rregullt të lëkurës.