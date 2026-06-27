Prodhimi i kokainës arrin nivele rekorde
Prodhimi global i kokainës ka arritur nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë, duke u rritur ndjeshëm krahasuar me një dekadë më parë.
Sipas Raportit Botëror për Drogat 2026 të Kombeve të Bashkuara (OKB), gjatë vitit 2024 në botë janë prodhuar rreth 4100 tonë kokainë e pastër, një sasi rekord që është rreth katër herë më e madhe se ajo e prodhuar para dhjetë vitesh.
Rritja e prodhimit lidhet kryesisht me zgjerimin e kultivimit të bimës së kokës në disa zona të Amerikës së Jugut, si dhe me kapacitetet gjithnjë e më të mëdha të organizatave kriminale për përpunimin dhe shpërndarjen e drogës në tregjet ndërkombëtare.
Raporti i OKB-së paralajmëron se tregu global i drogës po zgjerohet me shpejtësi, ndërsa grupet kriminale po përdorin rrjete më të sofistikuara të transportit dhe shpërndarjes.
Kërkesa e lartë në tregjet e Evropës, Amerikës së Veriut dhe rajoneve të tjera ka ndikuar në rritjen e prodhimit dhe qarkullimit të kokainës.
Ndërkohë, kanabisi vazhdon të jetë droga ilegale më e përdorur në botë. Numri i personave që e përdorin atë është rritur me rreth 40 për qind gjatë dekadës së fundit, duke e mbajtur kanabisin në krye të listës së substancave me përhapjen më të madhe.
Ekspertët e OKB-së theksojnë se rritja e prodhimit dhe konsumit të drogave paraqet sfida të mëdha për shëndetin publik, sigurinë dhe luftën kundër krimit të organizuar. Sipas tyre, rritja e furnizimit me drogë ka krijuar një treg global më të madh dhe më të vështirë për t'u kontrolluar.
Raporti nënvizon se bota po përballet me një valë të re të zgjerimit të tregut të drogës, ku prodhimi, trafiku dhe përdorimi po rriten më shpejt se në çdo periudhë të mëparshme të dokumentuar. /Telegrafi/