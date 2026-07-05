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Policia e rajonit të Shkupit njofton se ka privuar nga liria një person, i cili dyshohet se ka vjedhur një trotinet elektrik në Shkup.

Mjeti i vjedhur i është kthyer pronarit.

“Më 04.07.2026, rreth orës 21:00 në Shkup, zyrtarët policorë të SPB Shkup arrestuan A.Ç. (34) nga Shkupi, pas një denoncimi se po atë ditë, në periudhën nga ora 17:00 deri në 20:00, para një objekti në komunën Qendër, kishte vjedhur një trotinet elektrik në pronësi të B.R. (38) nga Shkupi. Trotineti elektrik i është kthyer pronarit, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit do të parashtrohet kallëzimi përkatës”, thonë nga MPB

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