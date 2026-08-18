Privohet nga liria 47 vjeçari nga Shkupi, sulmoi fizikisht dy punonjës të kompanisë energjetike
MPB njofton se dje policia arrestoi një bandit 47-vjeçar nga Shkupi, pasi ai shtyu një shkallë mbi të cilën po qëndronte një punonjës i EVN-së, dhe më pas sulmoi fizikisht një punonjës tjetër me një send të fortë.
“Më 17.08.2026 rreth orës 10:10 në Shkup, në zonën e Shuto Orizarës, oficerë policie të SPV Shkup e kanë privuar nga liria D.G. (47) nga Shkupi, duke vepruar sipas një denoncimi të mëparshëm se ai ka shtyrë një shkallë mbi të cilën ndodhej një punonjës i EVN Maqedoni, dhe më pas fizikisht dhe me një objekt të fortë ka sulmuar një punonjës tjetër të EVN ndërsa ata po kryenin detyrat zyrtare. Pas dokumentimit të plotë të rastit, Njësia për Krime të Dhunshme – Departamenti për Krime të Dhunshme pranë SPV Shkup do të ngrejë një kallëzim penal për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për vepër penale ‘dhunë'”, njoftoi Ministria e Brendshme.