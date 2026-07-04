Privohet nga liria 42-vjeçari nga Makedonski Brod, pasi në shtëpinë e tij u gjet marihuanë
Një 42-vjeçar nga Shkupi është arrestuar pasi policia gjeti marihuanë gjatë një bastisjeje në shtëpinë e tij në fshatin Sllansko, në komunën e Makedonski Brod.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, arrestimi është kryer më 3 korrik, rreth orës 20:45, nga nëpunësit policorë të NJPB Makedonski Brod.
Gjatë bastisjes, e cila është realizuar me urdhër të Gjykatës Themelore të Kërçovës, janë gjetur marihuanë, një thërrmuese dhe një peshore digjitale me gjurmë të marihuanës.
Nga MPB-ja bëjnë të ditur se, pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj të dyshuarit do të parashtrohet kallëzimi përkatës.
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