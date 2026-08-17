Privohen nga liria 8 shoferë, drejtonin automjetet nën ndikimin e alkoolit
Gjatë natës së kaluar, përkatësisht nga 16 deri më 17 gusht 2026, në periudhën nga ora 23:00 deri në 05:00, Departamenti për Çështje të Trafikut pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) ka zhvilluar një aksion kontrolli në të gjithë territorin e vendit, me qëllim sanksionimin e shoferëve që drejtojnë automjetet nën ndikimin e alkoolit.
Sipas njoftimit të MPB-së, gjatë kontrolleve janë sanksionuar gjithsej 63 shoferë. Prej tyre, 12 janë konstatuar në territorin e Manastirit, ndërsa nga nëntë shoferë janë sanksionuar në territoret e Velesit dhe Ohrit. Tetë raste janë evidentuar në territorin e Kumanovës.
Nga numri i përgjithshëm i të ndaluarve, tetë shoferë janë privuar nga liria, në përputhje me nenin 297 të Kodit Penal.
Përveç drejtimit të automjetit nën ndikimin e alkoolit, gjatë aksionit janë konstatuar dhe sanksionuar edhe 162 shkelje të tjera të rregullave të komunikacionit.
Nga MPB-ja bëjnë të ditur se kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë dhe parandalimin e aksidenteve.
MPB-ja apelon te të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që t’u përmbahen rregullave dhe dispozitave ligjore, duke kontribuar së bashku për rrugë më të sigurta.