Prishtina njofton për devijime në linjat e autobusëve për shkak të punimeve në rrugën “Ilir Konushevci”
Kryeqyteti i Prishtinës ka njoftuar se, për shkak të punimeve në segmentin e rrugës “Ilir Konushevci”, do të ketë devijime të përkohshme në itineraret e disa linjave të autobusëve të Trafikut Urban.
Sipas njoftimit, punimet zhvillohen në segmentin nga kryqëzimi me semaforë në rrugën “Lidhja e Prizrenit” deri te kryqëzimi me semaforë në rrugën “Vëllezërit Fazliu”.
Devijimet prekin linjat: 3, 3A, 3B, 3C, 6, 6A, 7B, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 25, S22 dhe S25.
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Komuna ka bërë të ditur se itineraret e përkohshme për secilën linjë janë publikuar në materialet shoqëruese të njoftimit, ndërsa devijimet do të mbeten në fuqi deri në përfundimin e punimeve dhe rihapjen e segmentit për qarkullim.
Kryeqyteti u ka bërë thirrje qytetarëve dhe shfrytëzuesve të transportit publik për mirëkuptim gjatë kohës sa zgjasin punimet. /Telegrafi/