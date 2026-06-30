Prindërit që rrisin fëmijë të jashtëzakonshëm ndjekin një rregull universal
Prindërimi shpesh gjykohet nga suksesi i fëmijëve, por shumë veta besojnë se ajo që është më e rëndësishme është ndjenja e sigurisë që prindërit u ofrojnë atyre ndërsa rriten.
Në një kohë kur prindërit e krahasojnë veten lehtësisht me të tjerët, veçanërisht në mediat sociale, është e rëndësishme të mbahet mend se nuk ka një stil të vetëm të duhur prindërimi.
"Një prind mund t'i japë një fëmije dy gjëra: rrënjët e para dhe krahët e dytë", është një mendim i poetit gjerman Johann Wolfgang von Goethe, të cilin këshilltarët ndonjëherë e theksojnë si themelin e prindërimit të mirë. Kjo do të thotë që prindërit duhet t'u ofrojnë fëmijëve të tyre dashuri të pakushtëzuar, një ndjenjë përkatësie dhe vlere, ndërsa në të njëjtën kohë i inkurajojnë ata të bëhen të pavarur dhe të eksplorojnë botën, shkruan YourTango.
Një strehë e sigurt gjatë gjithë jetës
Ideja nuk është që fëmija të largohet nga shtëpia sa më shpejt të jetë e mundur, por të dijë se gjithmonë mund të kthehet në një vend ku do të pranohet dhe do të ndihet i dashur. Inkurajimi i pavarësisë nuk do të thotë eliminimi i mbështetjes, por krijimi i një mjedisi në të cilin fëmija mund të ndërtojë jetën e vet me dijeninë se gjithmonë ka mbështetje nga prindërit e tij.
Kjo qasje është veçanërisht e rëndësishme sot, pasi shumë të rinj kanë vështirësi të arrijnë pavarësinë financiare për shkak të kostos së lartë të jetesës. Një anketë e kryer nga Bank of America zbuloi se më shumë se gjysma e anëtarëve të Gjeneratës Z besojnë se nuk mund ta përballojnë jetën që duan, 37 përqind marrin ndihmë financiare nga prindërit e tyre dhe 31 përqind ende jetojnë me ta.
Prandaj, kthimi në shtëpi nuk duhet parë si një dështim, por si provë se shtëpia prindërore mbetet ende një strehë e sigurt.