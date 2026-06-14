Presidenti Trump feston ditëlindjen - Shtëpia e Bardhë sonte shndërrohet në arenë UFC
Presidenti amerikan, Donald Trump, feston 80-vjetorin e lindjes me një spektakël të jashtëzakonshëm që dikur do të dukej i paimagjinueshëm: ndeshje UFC në lëndinën historike South Lawn të Shtëpisë së Bardhë.
“Ky aktivitet është një ngjarje e vetme, një ngjarje e jashtëzakonshme. Më pëlqen shumë”, tha shefi i UFC-së, Dana White , mik i ngushtë i presidentit.
Ai është përpjekur ta lidhë ngjarjen e së dielës — e cila përfshin shtatë ndeshje — me festimet më të mëdha, disa mujore të 250-vjetorit të nënshkrimit të Deklaratës së Pavarësisë.
Kur paraardhësi i Trumpit, presidenti Joe Biden mbushi 80 vjeç në nëntor 2022, ai festoi me një drekë private familjare në Shtëpinë e Bardhë, duke treguar hapur se sa shumë dhe sa shpejt kanë ndryshuar gjërat.
E pyetur për kontrastin, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Allison Schuster, tha se ditëlindja e Trumpit “do të jetë një nga netët më argëtuese në historinë amerikane”.
Kur mbushi 80 vjeç, Biden ishte presidenti më i vjetër në historinë e SHBA-së dhe ishte muaj larg një kandidimi për rizgjedhje, të cilin përfundimisht do ta braktiste pas një debati kundër Trumpit.
Trump tani e ka zëvendësuar Bidenin si personi më i vjetër që është zgjedhur president i SHBA-së.
Ai e ka të ndaluar me kushtetutë të kandidojë përsëri.
Ndryshe, presidenti njoftoi se UFC po paguan për ngjarjen dhe, ndërsa kostot e plota të saj nuk janë zbuluar, Shërbimi i Parqeve Kombëtare tha në një dosje gjyqësore se për të janë shpenzuar mbi 60 milionë dollarë dhe dhjetëra mijëra orë pune, ndërsa shtatë agjenci qeveritare kanë “ndarë burime dhe fuqi punëtore të konsiderueshme”. /Telegrafi/