Presidenti i Sirisë, Ahmed al-Sharaa, ka paguar një kafe në Damask duke përdorur një kartë Visa, në një gjest simbolik për rikthimin e vendit në sistemin financiar ndërkombëtar.

I shoqëruar nga guvernatori i bankës qendrore, Mohammed Safwat Raslan, al-Sharaa përdori kartën në një kafene në qytetin e vjetër të Damaskut.

“Për më shumë se 15 vjet, një transaksion kaq i thjeshtë ishte i pamundur”, thuhej në përshkrimin e videos.



Ky veprim erdhi pasi SHBA-ja hoqi Sirinë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, një masë që kishte qenë në fuqi që nga viti 1979.

Vendimi i Uashingtonit i hap rrugë bankave amerikane të ofrojnë shërbime për klientët sirianë, të përpunojnë pagesa me bankat e Sirisë dhe të krijojnë marrëdhënie të drejtpërdrejta bankare.

Guvernatori i bankës qendrore siriane e cilësoi heqjen nga lista si një “hap historik”, që sipas tij e rikthen Sirinë në vendin e saj në sistemin ekonomik global.

Edhe Bashkimi Evropian ka hequr shumicën e sanksioneve ekonomike ndaj Sirisë, ndërsa disa masa mbeten në fuqi ndaj individëve të lidhur me regjimin e Bashar al-Assadit dhe për çështje të sigurisë.

Për Damaskun, një kafe e paguar me Visa është kthyer në simbolin e një kapitulli të ri ekonomik për Sirinë.

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