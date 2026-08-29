Presidenti i Sirisë paguan kafenë me kartë Visa, epoka e sanksioneve merr fund
Presidenti i Sirisë, Ahmed al-Sharaa, ka paguar një kafe në Damask duke përdorur një kartë Visa, në një gjest simbolik për rikthimin e vendit në sistemin financiar ndërkombëtar.
I shoqëruar nga guvernatori i bankës qendrore, Mohammed Safwat Raslan, al-Sharaa përdori kartën në një kafene në qytetin e vjetër të Damaskut.
“Për më shumë se 15 vjet, një transaksion kaq i thjeshtë ishte i pamundur”, thuhej në përshkrimin e videos.
Ky veprim erdhi pasi SHBA-ja hoqi Sirinë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, një masë që kishte qenë në fuqi që nga viti 1979.
Vendimi i Uashingtonit i hap rrugë bankave amerikane të ofrojnë shërbime për klientët sirianë, të përpunojnë pagesa me bankat e Sirisë dhe të krijojnë marrëdhënie të drejtpërdrejta bankare.
Guvernatori i bankës qendrore siriane e cilësoi heqjen nga lista si një “hap historik”, që sipas tij e rikthen Sirinë në vendin e saj në sistemin ekonomik global.
Edhe Bashkimi Evropian ka hequr shumicën e sanksioneve ekonomike ndaj Sirisë, ndërsa disa masa mbeten në fuqi ndaj individëve të lidhur me regjimin e Bashar al-Assadit dhe për çështje të sigurisë.
Për Damaskun, një kafe e paguar me Visa është kthyer në simbolin e një kapitulli të ri ekonomik për Sirinë.