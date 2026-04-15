Premierë e 911 GT3 S/C: Peizazh tingujsh emocionalisht tërheqës që përforcohet ndjeshëm kur çatia është e hapur
Familja Porsche GT mirëpret një anëtar të ri. 911 GT3 S/C u mundëson adhuruesve të motorit boxer me rrotullime të larta të shijojnë tingullin e tij unik atmosferik edhe pa çati të fiksuar. Ai kombinon një numër cilësish të GT3 të njohur që tashmë i kanë kënaqur blerësit e modeleve ekskluzive 911 Speedster dhe 911 S/T.
Për herë të parë, Porsche po prezanton një 911 GT3 me çati të konvertueshme plotësisht automatike. 911 GT3 S/C, i projektuar posaçërisht për kënaqësi në vozitje, kombinon dizajnin e lehtë të 911 S/T me motorin boxer 4.0 litra me aspirim natyral të 911 GT3, duke prodhuar 375 kW (510 PS) dhe 450 Nm çift rrotullues. Krahët dhe dyert dalluese të 911 S/T, të kombinuara me veshjen e zezë të xhamit të përparmë, i japin 911 GT3 S/C të ri një pamje dalluese.
Në përputhje me pozicionimin e saj si një makinë e krijuar për përvojë të lartë të drejtimit, ky model special është i disponueshëm ekskluzivisht me një transmision sportiv manual me gjashtë shpejtësi të lehtë dhe me distancë të shkurtër. 911 GT3 S/C është varianti i vetëm me çati të hapur në gamën aktuale të 911 që është projektuar si një makinë me dy vende - që të kujton 911 Speedster nga viti 2019. Ndryshe nga Speedster, 911 GT3 S/C nuk është edicion i kufizuar. Paketa e re Street Style është gjithashtu e disponueshme për 911 GT3 S/C, e cila mundëson që automjeti të përshtatet edhe më saktë sipas shijeve individuale.
Sipas Frank Moser, Drejtuesit të serive të modeleve 911 dhe 718, 911 GT3 S/C i ri përmbush kërkesat e klientëve për makina sportive që janë veçanërisht të fokusuara në kënaqësinë e drejtimit: "Ngasja emocionale e 911 GT3 bie edhe më shumë në sy kur drejtohet me çatinë e ulur në rrugë dredha-dredha. Kjo është veçanërisht për shkak të ruajtjes së suksesshme të peshës së 911 GT3 S/C në vetëm 1,497 kilogramë, pavarësisht çatisë së butë plotësisht automatike. Peshon vetëm rreth 30 kilogramë më shumë se 911 Speedster nga gjenerata 991".
Dizajn i shkëlqyer dhe i lehtë për kënaqësi maksimale të vozitjes
Kombinimi i materialeve veçanërisht të lehta dhe me cilësi të lartë siguron që 911 GT3 S/C të shkëlqejë me shkathtësinë karakteristike të modeleve Porsche GT. Komponentët e lehtë të karrocerisë të mbartura nga 911 S/T janë të dallueshme që në shikim të parë. Kapaku i motorit, krahët dhe dyert janë bërë nga fibra karboni. Stabilizuesit e karbonit janë gjithashtu të mbartur nga 911 S/T. Frenat dhe rrotat gjithashtu ndjekin formulën e peshës së lehtë të S/T: sistemi i frenave PCCB, i cili është më shumë se 20 kg më i lehtë se frenat prej gize, vjen si standard. Rrotat me kyçje qendrore, me diametër prej 20 inç në boshtin e përparmë dhe 21 inç në pjesën e pasme, gjithashtu nga 911 S/T, janë bërë nga magnez i lehtë. Kjo kursen rreth nëntë kilogramë. Magnezi përdoret gjithashtu në sistemin plotësisht automatik të çatisë së jashtme të 911 GT3 S/C. Një bateri litium-jon e lehtë dhe kompakte 40 Ah kontribuon më tej në peshën mbresëlënëse të ulët të makinës, duke kursyer rreth katër kilogramë krahasuar me një bateri konvencionale.
Brendësi sportive dhe elegante
Brendësia paraqet qilima të lehtë dhe panele të lehta dyersh me doreza prej fibrash karboni - karakteristika shtesë dizajni të mbartura nga 911 S/T. 911 GT3 S/C është ndërtuar si dyulëse, me Sport Seats Plus të rregullueshme në katër drejtime si standard. Sediljet sportive të lehta me mbështetëse shpine të palosshme dhe mbulesa prej fibrash karboni janë opsionale në dispozicion për 911 GT3 S/C. Sediljet e palosshme "Bucket" janë të pajisura me airbag të integruar, rregullim elektrik të lartësisë dhe rregullim gjatësor manual. Ngrohja e sediljeve me tre faza mund të porositet gjithashtu si opsion. Brendësia është e veshur me lëkurë të zezë si standard - duke përfshirë mbrojtëset e diellit dhe detajet e shtyllës A. Logoja GT3 S/C është e qëndisur në qendër të skajit të ndarjes së pasme. Panelet qendrore të sediljeve janë të përfunduara me lëkurë të perforuar. Ashtu si në 911 S/T, timoni është gjithashtu i veshur me lëkurë të perforuar.
911 GT3 S/C nuk ndizet duke shtypur një buton, por me anë të një çelësi rrotullues të ndezjes në të majtë të timonit. Grupi i instrumenteve dixhitale e mbështet shoferin me një koncept të qartë të shfaqjes dhe funksionimit. Modaliteti "Track Screen" i redukton shfaqjet dixhitale në të majtë dhe të djathtë të numëruesit të xhirove në të dhëna thelbësore mbi gomat, vajin, lëngun ftohës dhe karburantin. Sinjalet e dritës në të majtë dhe të djathtë të numëruesit të xhirove tregojnë momentin optimal për ndërrimin e marsheve. Nëse është e nevojshme, ekrani mund të rrotullohet në mënyrë që kufizuesi i xhirove prej 9,000 rpm të vendoset në pozicionin e orës 12.
Motor atmosferik me rrotullime të larta me 510 PS
Motori 4.0 litërsh me aspirim natyral i 911 GT3 S/C të ri është projektuar për të përmbushur standardet më të fundit të emetimeve dhe është i pajisur me dy filtra grimcash dhe katër konvertorë katalitikë. Edhe me këtë sistem jashtëzakonisht efikas të pastrimit të gazrave të shkarkimit, Porsche ofron peizazh tingujsh tërheqës emocionalisht që amplifikohet ndjeshëm kur çatia është e ulur. Kokat e cilindrave janë rishikuar në krahasim me gjeneratën e mëparshme 911 GT3, dhe boshtet e kamës më agresive të transferuara nga 911 GT3 RS sigurojnë shpërndarje fuqie edhe më të përgjegjshme në diapazonin e sipërm të rrotullimeve. Sistemi i transmisionit gjithashtu përmban trupa individualë të gazit të optimizuar për rrjedhën dhe ftohës vaji të optimizuar shtesë. Motori me gjashtë cilindra prodhon 375 kW (510 PS). Transmisioni manual GT me gjashtë shpejtësi ka një tufë sportive me distancë të shkurtër me të njëjtin raport marshësh si 911 S/T dhe 911 GT3. 911 GT3 S/C i ri përshpejton nga 0 në 100 km/orë në 3.9 sekonda dhe arrin shpejtësi maksimale prej 313 km/orë.
Shirita magnezi në çatinë plotësisht automatike
Meqenëse 911 GT3 S/C, ndryshe nga paraardhësi i tij 911 Speedster, nuk është i zbukuruar me një kapak të pasmë me dy flluska, çatia e butë plotësisht automatike e serisë aktuale 911 mund të instalohet në vend të një çatie të butë manuale. Falë përdorimit inovativ të dërrasave të magnezit, arrihet një vijë çatie si kupe kur çatia e butë është në pozicionin e mbyllur. Me konture pothuajse identike, çatia e butë shtrihet në një hark elegant nga korniza e xhamit të përparmë deri te mbulesa e ndarjes së magazinimit në çati. Nuk ka elementë strukturorë të dukshëm nën pëlhurë, as nuk ka pjesë që ndërpresin dizajnin dallues të 911. Kjo gjithashtu sjell avantazhe aerodinamike.
Falë aktivizuesve hidraulikë veçanërisht të lehtë të çatisë, çatia e butë mund të hapet ose mbyllet në rreth 12 sekonda, qoftë gjatë lëvizjes ose me shpejtësi deri në 50 km/orë. Përveç dy brinjëve të sheshta, korniza e çatisë së përparme dhe korniza e dritares së pasme janë bërë prej magnezi. Devijuesi i integruar i erës, i operuar elektrikisht, siguron një përvojë emocionuese drejtimi me çatinë e hapur edhe në shpejtësi më të larta dhe temperatura më të ulëta. Me shtypjen e një butoni, devijuesi i erës hapet në vetëm dy sekonda. Mund të hapet dhe mbyllet me shpejtësi deri në 120 km/orë nëpërmjet një butoni në konsolën qendrore.
Pamje dalluese
Në përputhje me çatinë e zezë, korniza e xhamit të përparmë është e përfunduar me fletë metalike të zezë, duke i dhënë 911 GT3 S/C pamjen e saj dalluese dhe të veçantë, ndërsa folia mbrojtëse nga copëzat e gurëve në panelin anësor ka një përfundim të zi mat. Dritat LED Matrix kombinojnë të gjitha funksionet e ndriçimit të përparmë, duke bërë të mundur heqjen dorë nga njësitë shtesë të ndriçimit të pranishme më parë në parakolpin e përparmë. Kjo siguron një sipërfaqe dukshëm më të madhe për hyrjet e ajrit - dhe pamje më të strukturuar qartë. Për herë të parë në një 911 me çati të konvertueshme, spoileri i pasmë i tërheqshëm është i zbukuruar me një rënie Gurney, si në 911 S/T dhe 911 GT3 me paketën Touring. Spoileri i përparmë dhe difuzori i pasmë janë të mbartura nga 911 GT3 aktual.
Kënaqësia e vozitjes e çuar në një nivel të ri
“Ne tashmë kemi mësuar me 911 Speedster dhe 718 Spyder RS se sa mirë kombinohen motorët tanë me aspirim natyral me xhiro të larta, veçanërisht në një shasi dinamike dhe një ndërtim tërësisht të lehtë, për të krijuar një makinë të vërtetë për shoferin me çati të hapur”, thotë Andreas Preuninger, Drejtor i GT Cars. "Për herë të parë, 911 GT3 S/C përdor një bosht të përparmë të dyfishtë me leva në një 911 me çati të hapur. I kombinuar me gomat veçanërisht sportive me kapje të lartë dhe peshën e ulët, makina ofron kënaqësi drejtimi në rrugë dredha-dredha që më parë ishte pothuajse e padëgjuar në një makinë me çati të hapur". Konfigurimi i shasisë së 911 GT3 S/C të ri është i ngjashëm me atë të 911 GT3 me Paketën Touring. Ashtu si me të gjitha modelet 911 GT3, gomat 255/35 ZR 20 përpara dhe gomat 315/30 ZR 21 prapa janë të pajisura si standard.
Paketa për stil rrugor për identitet vizual dallues
Porsche Exclusive Manufaktur ofron paketën Street Style për 911 GT3 S/C të re. Detajet dekorative mbresëlënëse në krahët e përparmë dhe mbishkrimi "PORSCHE" në anët e automjetit janë në ngjyrën Piro Red.
Në pjesën e përparme, dritat e errëta HD-Matrix dhe vrimat e ajrit në ngjyrën e karrocerisë ofrojnë thekse mbresëlënëse.
Brenda, Adaptive Sports Seats Plus tërheqin vëmendjen me një stemë të qëndisur Porsche. Panelet qendrore të sediljeve janë të veshura me lëkurë të endur me katër ngjyra në nuancat Slate Gri, Guards Red, Magnezyum Gri dhe Kalahari. Ky material i punuar me mjeshtëri gjendet gjithashtu në ndarjen e dorezave përpara pasagjerit. Përveç kësaj, pjesa e brendshme është pothuajse tërësisht e veshur me lëkurë dyngjyrëshe në nuancat Slate Gri dhe Guards Red. Qepjet dekorative kontrastuese, sythat e dorezave të dyerve, dorezat e sediljeve dhe rripat e sigurimit janë gjithashtu të përfunduara në Guards Red. Zbukurimi i kolonës së drejtimit, konsola e sediljes, korniza e pragut të brendshëm dhe mbulesa e kutisë së siguresave janë të mbuluara me lëkurë - ashtu si edhe vrimat e ajrit, duke përfshirë edhe dërrasat. Tapetet e dyshemesë kanë gjithashtu një skaj lëkure. Mbrojtëset e diellit, konsola e pasqyrës së brendshme dhe korniza e xhamit të përparmë, si dhe çatia e kabrioletit, janë të veshura me ngjyrë gri të shpuar Slate Grey Race-Tex.
Një theks i veçantë vizual dhe prekës është leva e marsheve e errët me dru të laminuar të hapur dhe modeli i ndërrimit të marsheve, i treguar në të kuqe Piro. Etiketa 'GT3 S/C' poshtë levës së marsheve, vijat e theksuara në panelin e instrumenteve dhe etiketa '911' në anën e pasagjerit janë gjithashtu të përfunduara në Piro Red. Përveç kësaj, Porsche Design ofron aksesorë që plotësojnë paketën Street Style.
Kuti e lehtë magazinimi për kabinën e pasme
Një kuti e lehtë magazinimi është në dispozicion si aksesor për 911 GT3 S/C, duke ofruar mundësi shtesë magazinimi në pjesën e pasme të makinës, nga Porsche Shop. Kutia peshon vetëm 10 kg, ka kapacitet prej 80 litrash dhe është e mbuluar me lëkurë nga jashtë. Dy kapakët e kyçshëm në pjesën e sipërme kanë doreza me sythe pëlhure. Meqenëse është montuar me anë të kunjave të ankoruara në karroceri, ajo mundëson instalim jashtëzakonisht të lehtë dhe të shpejtë. Shiritat e zbukurimit, qepjet dekorative dhe ngjyrat e dorezave të pëlhurës mund të përshtaten individualisht me konfigurimin e zgjedhur të brendshëm. Ekzistojnë gjithashtu versione të kutisë së magazinimit që përputhen me paketën Street Style.