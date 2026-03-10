Prebreza nënshkruan vendimin për mbështetje financiare të fermerëve të qumështit
Kryetari i Komunës së Fushë Kosovës, Valon Prebreza, ka nënshkruar sot vendimin për subvencionimin e prodhuesve të qumështit në komunë, duke vendosur një mbështetje prej 7 cent për çdo litër qumështi të prodhuar.
“Ky është një mbështetje konkrete për fermerët tanë dhe për prodhimin vendor”, ka shkruar Prebreza në postimin e tij në Facebook.
Ai ka theksuar se fermerët e Fushë Kosovës do të kenë gjithmonë mbështetjen e tij dhe të Komunës.
“Fermerët e Fushë Kosovës do ta kenë gjithmonë mbështetjen time dhe të Komunës”, ka shtuar kryetari i komunës, duke siguruar vazhdimësinë e përkrahjes për prodhimin lokal të qumështit. /Telegrafi/
