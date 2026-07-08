Prattipati përsërit thirrjen që Kosova të furnizohet me LNG-në amerikane
E ngarkuara me punë në Ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Prattipati, përsëriti thirrjen e saj që Kosova të diversifikojë furnizimet e saj me energji me gazin e lëngshëm natyror (LNG) amerikan.
Diplomatja amerikane kërkoi që Kosova të bëhet pjesë e nismave rajonale të LNG-së, që mbështeten nga SHBA-ja, gjatë ndarjes së çmimeve për partneritetin SHBA-Kosovë të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë.
“Gjatë fjalimit të saj, ajo mirëpriti vendimin e Kosovës për të hequr taksat doganore ndaj mallrave të SHBA-së dhe avokoi që Kosova të diversifikojë furnizimet e saj me energji me LNG-në amerikane për të siguruar investime amerikane në të ardhmen”, u tha në njoftimin e Ambasadës amerikane të publikuar në rrjetet sociale.
Së voni, Prattipati disa herë i ka bërë thirrje Qeverisë në detyrë të Kosovës që t’i bashkohet nismave rajonale të LNG-së, duke argumentuar se kjo do t’i ndihmonte vendit të sigurojë të ardhmen e vet energjetike.
Qeveria në detyrë, që udhëhiqet nga Albin Kurti, ka ngulur këmbë se Kosova nuk është kundër LNG-së amerikane, por ka thënë se e sheh gazifikimin e thëngjillit si mundësi më të mirë sesa furnizimin me LNG-në.
Ministrja në detyrë e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka deklaruar së voni se Kosova nuk e ka as përvojën dhe as infrastrukturën për t’u furnizuar me LNG, prandaj çështja e diskutimit të gazit amerikan, sipas saj, “është përtej politikave ditore”.
Thirrje Qeverisë që t’i bashkohet LNG-së amerikane kanë bërë edhe partitë opozitare, ndërkaq Oda Ekonomike Amerikane dhe Oda Ekonomike e Kosovës, kanë argumentuar se refuzimi i nismave të tilla, rrezikon të ketë ndikim negativ në partneritetin e Kosovës me SHBA-në.
Disa shtete të rajonit Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar marrëveshje me kompani amerikane dhe SHBA-në për të zgjeruar rrjetin e gazit. Në mesin e tyre janë Shqipëria, Kroacia dhe Bosnje e Hercegovina.
Ekspertët kanë argumentuar se Kosova nuk e ka luksin që të shënojë “autogol” në rrafshin e ekonomisë, sigurisë dhe strategjisë, duke refuzuar LNG-në amerikane.
Kosova prodhon energjinë përmes djegies së qymyrit – lëndës djegëse që liron më së shumti ndotje – në dy termocentralet e vjetruara në Obiliq: Kosova A dhe B. Nga termocentralet prodhohet rreth 90 për qind e rrymës që konsumohet, ndërkaq pjesa tjetër mbulohet nga importet dhe prodhimi i rrymës nga burime të ripërtërishme.
Në fillim të qershorit, Prattipati tha se Kosova nuk po arrin t’i përmbushë kërkesat në rritje për furnizim me energji dhe citoi të dhënat e Doganës së Kosovës, se vendi ka shpenzuar 735 milionë euro në importimin e energjisë elektrike nga vendet fqinje në katër vjetët e fundit.
Këto të dhëna tregojnë një rritje nga 142 milionë euro në vitin 2024 në 259 milionë euro në vitin 2025.
Sipas Prattipatit, në një të ardhme të afërt, teksa çmimi dhe kërkesat për energji vazhdojnë të rriten Kosova, do të varet gjithnjë e më shumë nga fqinjët e saj.