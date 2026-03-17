Pranverë e re, Volvo e re - regjistrim dhe servis falas
Në një treg ku vendimi për blerje të një automjeti po lidhet gjithnjë e më shumë me vlerën reale, Auto Mita prezanton një kampanjë të re nga Volvo, të fokusuar te SUV-të më të kërkuara: XC40, XC60 dhe XC90.
Oferta është aktive dhe i drejtohet atyre që kërkojnë më shumë nga një veturë - në performancë, siguri dhe teknologji.
Modelet e përfshira janë të pajisura me motorë Mild Hybrid dhe sisteme automatike, ndërsa disa variante ofrojnë edhe AWD, të shoqëruara me përfitime që ndikojnë drejtpërdrejt në koston e përdorimit.
Volvo XC60 - balancë mes fuqisë dhe kontrollit
Volvo XC60 Core vjen me motor 2.0 B5 Mild Hybrid, sistem AWD, 250KF dhe ndërrues automatik. Ky konfigurim e vendos modelin në segmentin ku kërkohet stabilitet në rrugë dhe reagim i shpejtë në çdo situatë.
Çfarë përfiton:
- Regjistrimin e parë FALAS
- Servisin e parë FALAS
- 3 vite Garancion
Çmimi: prej 49,990€
Volvo XC40 - madhësi kompakte, stil dhe prezencë
Për ata që kërkojnë një SUV më kompakt, XC40 Core ofrohet me motor 2.0 B3 Mild Hybrid, 163KF dhe ndërrues automatik. I orientuar për përdorim urban, por me kapacitet për më shumë, ky model mbetet një nga më të kërkuarit në segmentin e tij.
Çfarë përfiton:
- Regjistrimin e parë FALAS
- Servisin e parë FALAS
- 3 vite Garancion
Çmimi: prej 36,990€
Volvo XC90 - hapësirë, fuqi dhe prezencë
Modeli më i madh në ofertë, XC90 Core, vjen me motor 2.0 B5 Mild Hybrid, AWD, 250KF dhe ndërrues automatik. I ndërtuar për familje dhe udhëtime të gjata, ky model kombinon dimensionin me kontrollin në rrugë.
Çfarë përfiton:
- Regjistrimin e parë FALAS
- Servisin e parë FALAS
- 3 vite Garancion
Çmimi: prej 69,990€
Kjo kampanjë vjen në një kohë kur kërkesa për SUV vazhdon të rritet, ndërsa Volvo vjen me modele që kombinojnë sigurinë dhe teknologjinë “HYBRID” në një përdorim të thjeshtë dhe të qartë.
Të interesuarit mund të vizitojnë showroom-in e Auto Mita për më shumë informata ose për test-drive, si dhe të kontaktojnë falas në numrin 0800 30 333 / 044 - 555 - 858.