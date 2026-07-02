Portugalia në alarm të kuq për valën ekstreme të të nxehtit
Instituti Portugez për Detin dhe Atmosferën (IPMA) ka vendosur 12 nga 18 rrethet e Portugalisë kontinentale nën paralajmërim të kuq (niveli më i rëndë në shkallë, i cili paralajmëron për një "situatë meteorologjike me rrezik ekstrem"), nga e enjtja dhe të paktën deri të shtunën, për shkak të motit të nxehtë të parashikuar, me një "periudhë të vazhdueshme temperaturash jashtëzakonisht të larta, si maksimale gjatë ditës ashtu edhe minimale gjatë natës".
Paralajmërimi i kuq për nxehtësinë do të shtrihet nga kjo e enjte në Beja, Evora, Portalegre dhe Santarem, përveç Lisbonës dhe Setubalit, dhe të premten në Aveiro, Braga, Porto dhe Viana do Castelo, si dhe në Coimbra dhe Leiria.
Gjashtë distriktet e mbetura kontinentale, përkatësisht Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Vila Real dhe Viseu, do të jenë nën paralajmërim portokalli (niveli i dytë më i lartë në shkallë, i cili paralajmëron për një "situatë meteorologjike me rrezik të moderuar deri në të lartë") midis të enjtes dhe të shtunës, sipas IPMA-s.
Parashikimet e mëparshme të motit , të lëshuara të mërkurën, kishin vendosur vetëm rrethet e Lisbonës dhe Setubalit nën paralajmërim të kuq për nxehtësinë nga e enjtja, duke u shtrirë në Coimbra dhe Leiria të premten.
Në një deklaratë, IPMA thotë se pritet një "periudhë e zgjatur me mot shumë të nxehtë dhe të thatë", me temperatura maksimale që arrijnë midis 35 dhe 41°C në pjesën më të madhe të vendit dhe midis 41 dhe 44°C në luginën e Tagusit dhe Alentejo.
IPMA shpjegon se, "krahasuar me klimën e zakonshme në Portugalinë kontinentale", situata do të jetë veçanërisht e pazakontë në rajonet bregdetare , "ku mungesa e përparimit të brendshëm të flladit të detit dhe/ose intensiteti i tij i dobët do të kontribuojë në temperatura të larta gjatë disa ditëve radhazi, duke e bërë një situatë të rrallë në disa zona".
Moti në Portugalinë kontinentale po ndikohet nga një anticiklon i vendosur në veri/veriperëndim të arkipelagut të Azoreve dhe, sipas parashikimeve të IPMA-s, ky episod i nxehtësisë ekstreme pritet të zgjasë të paktën një javë.
Autoritetet këshillojnë kundër ekspozimit në diell , veçanërisht rreth mesditës dhe rekomandojnë përdorimin e syzeve të diellit me filtër UV, një kapele, një bluzë me mëngë të shkurtra, një çadër dielli dhe një krem mbrojtës nga dielli. /Telegrafi/