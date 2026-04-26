Portieri godet me grusht sulmuesin kundërshtar, skandal në derbin Huesca–Zaragoza
Një incident i rëndë e ka njollosur fundin e ndeshjes mes Huesca dhe Real Zaragoza, pasi portieri i Zaragozës, Esteban Andrada, u përjashtua me karton të kuq në minutat shtesë, pas një grushti ndaj kapitenit të Huescas, Jorge Pulido.
Sipas raportimeve, në një fund takimi me nerva të tensionuara, Andrada u shkëput nga loja dhe shkoi drejt Pulidos, duke e goditur me një grusht të fortë në fytyrë.
Pulido mbeti me shenja të dukshme në fytyrë, ndërsa situata shkaktoi menjëherë një përplasje të madhe mes lojtarëve të të dy ekipeve.
Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q
— Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026
Ky episod po konsiderohet si një nga momentet më të turpshme në historinë e afërt të Real Zaragoza dhe pritet të ketë pasoja të rënda për portierin argjentinas, i cili rrezikon një dënim të ashpër disiplinor.
Pas rrëmujës së krijuar, edhe portieri i Huescas, Dani Jiménez, u përjashtua, pasi raportohet se goditi Andradan me grusht gjatë përplasjes.
Po ashtu, u përjashtua edhe Dani Tasende, pas një ndërhyrjeje me shkelm ndaj një kundërshtari. Aksioni u rishikua më pas nga VAR-i, që konfirmoi kartonin e kuq.
Real Zaragoza e përfundoi takimin pa portier të mirëfilltë, pasi kishte shteruar të gjitha zëvendësimet. Si pasojë, Francho Serrano u detyrua të vendosej në portë në minutat e fundit, për të mbyllur një fund ndeshjeje kaotik dhe të pazakontë. /Telegrafi/