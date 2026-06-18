Porsche megjithatë u dorëzua - Taycan elektrik mori një kuti shpejtësish me tetë marshe
Porsche ka ndryshuar qasje dhe ka vendosur të pajisë modelin elektrik Taycan me një sistem të ri që simulon ndërrimin e marsheve, duke sjellë një përvojë më të ngjashme me veturat sportive me motorë tradicionalë.
Deri vonë, Porsche kishte mbajtur qëndrimin se veturat elektrike nuk kanë nevojë për ndërrim marsheve, pasi motorët elektrikë ofrojnë fuqi të menjëhershme dhe kanë një gamë shumë më të gjerë rrotullimesh sesa motorët me djegie të brendshme. Por kompania tani ka vendosur të ndryshojë strategji për t’u dhënë drejtuesve një ndjesi më emocionale gjatë vozitjes.
Sistemi i ri, i quajtur E-Shift, nuk është një kuti klasike mekanike me tetë marshe si te një veturë me benzinë apo naftë, por një sistem elektronik që krijon ndjesinë e ndërrimit të marsheve përmes softuerit. Ai lidhet me një kufizues virtual të rrotullimeve, ndryshime të simuluara të çift-rrotullimit dhe tingullin sportiv elektronik të Porsche-s gjatë përshpejtimit.
Me këtë teknologji, shoferi do të ndiejë “kalime” mes raporteve të ndryshme të fuqisë, edhe pse Taycan mbetet një automjet plotësisht elektrik. Qëllimi është të rritet ndjesia sportive dhe lidhja emocionale mes shoferit dhe veturës.
Porsche Taycan është një nga modelet elektrike më të fuqishme të prodhuesit gjerman. Versionet më të avancuara, si Taycan Turbo GT, përdorin sistem me dy motorë elektrikë dhe ofrojnë performancë ekstreme, me fuqi që arrin mbi 1000 kuaj/fuqi në konfigurime të caktuara.
Taycan përdor gjithashtu arkitekturë elektrike 800 volt, e cila mundëson karikim shumë të shpejtë, ndërsa versionet e reja kanë përmirësime në autonomi, efikasitet dhe menaxhim termik të baterisë.
Vendimi i Porsche-s tregon një ndryshim interesant në industrinë e automobilave elektrike: ndërsa prodhuesit kanë kërkuar prej vitesh të heqin elementët tradicionalë të veturave me motorë me djegie, disa marka sportive po rikthejnë disa prej tyre në formë elektronike për të ruajtur emocionin e drejtimit.
Pra, Taycan nuk po bëhet më pak elektrik – por po përpiqet të ndihet më shumë si një Porsche klasike sportive. /Telegrafi/