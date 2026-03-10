Porsche Cayenne S e re elektrike arrin pikën e mrekullueshme
Porsche po kërkon të pasqyrojë linjën e Cayenne Elektrik me atë të homologut të saj me benzinë. Është një strategji që është tashmë në vend për Macan, dhe tani vëllai i saj më i madh po ndjek të njëjtën rrugë.
Pasi versionet bazë dhe Turbo u lansuan nëntorin e kaluar, Cayenne pa motor me djegie tani po shton një anëtar të tretë për t'u vendosur midis versioneve ekzistuese, transmeton Telegrafi.
S ende ka motorë të dyfishtë dhe të gjitha rrotat aktive, por fuqia e kombinuar është ulur në 536 kuaj fuqi. Me kontrollin e nisjes të aktivizuar, fuqia maksimale rritet në 657 kuaj fuqi.
Mund të mos jetë mbreti i kodrës, por Cayenne S elektrik ende i duhen vetëm 3.6 sekonda për të arritur 100 kmh dhe arrin shpejtësinë maksimale në 402 kmh.
Në zemër të versionit të ri është e njëjta paketë baterie 113 kWh me mbështetje për karikim 400 kW. Me kusht që të gjeni një stacion karikimi të përshtatshëm të aftë për atë lloj energjie, bateria mund të rimbushet nga 10 në 80 përqind në më pak se 16 minuta.
Do të duhet të përdorni portën e karikimit DC në anën e shoferit, pasi ajo në anën e pasagjerit është e rezervuar për karikimin AC.
Zuffenhausen bëri disa përpjekje për ta dalluar vizualisht Cayenne S elektrike duke instaluar fasada paksa të ndryshme përpara dhe prapa, me disa nga pjesët e lyer në ngjyrën gri metalike Volcano.
Në Shtetet e Bashkuara, klientët mund të zgjedhin nga 13 ngjyra dhe opsione të shumta. Ekziston Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) dhe pezullimi Active Ride, për të mos përmendur frenat prej qeramike-kompozite dhe paketën Sport Chrono.
Do të dëshironi që Paketa Sport Chrono të aktivizojë një funksion shtytje-për-kalim që zhbllokon 120 kuaj-fuqi për 10 sekonda. Ekziston edhe një modalitet i integruar Track, megjithëse nuk mund t'i imagjinojmë shumë njerëz që marrin një SUV elektrik kaq të madh dhe të rëndë në një pistë.
Duke debutuar me Cayenne S, por i disponueshëm edhe në versionet e tjera elektrike, është Paketa e Stilit të Brendshëm me një kabinë dyngjyrëshe të zezë dhe të gjelbër për të plotësuar ngjyrën Mistike të Gjelbër. Detajet e gjelbra shtrihen në dyer, timon dhe panel për të kompletuar pamjen.
Pa opsione, Cayenne S elektrike kushton 128,650 dollarë me tarifat e destinacionit të përfshira. Kjo e bën atë 17,300 dollarë më të shtrenjtë se modeli bazë, ndërsa është më i lirë se Turbo me një çmim të konsiderueshëm prej 36,700 dollarësh. Porsche do të fillojë dërgesat në SHBA deri në fund të verës. /Telegrafi/