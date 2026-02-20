Polonia largohet nga Konventa e Otavës - përgatitet të minojë kufirin me Rusinë
Kryeministri polak Donald Tusk ka deklaruar se Varshava së shpejti do të jetë në gjendje të minojë kufijtë e saj lindorë me Rusinë, ndërsa vendi doli zyrtarisht të premten nga Konventa e Otavës që ndalon përdorimin e minave tokësore.
Tusk prezantoi Bluszcz ose "Ivy", një shtresë minash e projektuar për fshehtësi dhe autonomi, të cilën Polonia planifikon ta debutojë ndërsa rrit aftësitë e saj në krahun lindor.
“Sot, patë një prezantim të shkurtër të aftësive të sistemit Bluszcz. Jemi në proces të finalizimit të këtij projekti brenda East Shield, i cili është thelbësor për sigurinë tonë, territorin tonë dhe kufirin tonë”, tha Tusk.
“Kjo përfshin edhe aftësinë që do të arrijmë së shpejti – aftësinë për të minuar kufirin polak në rast kërcënimi brenda 48 orëve”, shtoi ai.
Varshava iu bashkua Finlandës, Ukrainës dhe tre vendeve baltike, Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë për të njoftuar se do të tërhiqej zyrtarisht nga konventa ndërkombëtare në gusht të vitit të kaluar, duke përmendur nevojën për të përdorur mina tokësore për të forcuar mbrojtjen e tyre kufitare.
Ata kanë frikë se vendet e tyre mund të jenë në shënjestër të radhës nga Rusia, e cila nuk e nënshkroi kurrë traktatin, pasi lufta e saj e vazhdueshme në Ukrainë nuk tregon shenja zbehjeje.
Ky veprim u kritikua pasi shumë njerëz mbeten të shqetësuar për rikthimin te minat tokësore, të cilat historikisht kanë qenë jashtëzakonisht të dëmshme për civilët.
Minat kundër personelit njihen për shkaktimin e viktimave të konsiderueshme civile në vendet pas konfliktit si Kamboxhia, Angola dhe Bosnja dhe Hercegovina.
Konventa e Otavës, e nënshkruar në vitin 1997 për të mbrojtur civilët, mbulon vetëm minat kundër personelit, që do të thotë se lloje të tjera si minat antitank, të cilat kërkojnë një peshë më të rëndë për t’u aktivizuar, lejohen sipas marrëveshjes.
Gati tre duzina vendesh nuk janë anëtarësuar kurrë në konventë, duke përfshirë disa prodhues dhe përdorues kryesorë aktualë dhe të mëparshëm të minave tokësore, si SHBA-të, Kina, India, Pakistani, Koreja e Jugut dhe Rusia.
Polonia ratifikoi Konventën e Otavës në vitin 2012 dhe përfundoi shkatërrimin e rezervave të saj të minave kundër personelit në vitin 2016.
Por udhëheqësit e saj politikë kanë folur për rifillimin e prodhimit vendas sapo vendi të dalë zyrtarisht nga traktati i Otavës. /Telegrafi/