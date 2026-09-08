Polonia hap qendër të re logjistike ushtarake për të forcuar krahun lindor të NATO-s
Polonia ka hapur një qendër të re të mbrojtjes, të ndërtuar me ekspertizën e Mbretërisë së Bashkuar, për të forcuar mbrojtjen ajrore të vendit dhe krahun lindor të NATO-s.
Ministria britanike e Mbrojtjes njoftoi se qendra e riparimit dhe logjistikës në Czosnow, në Poloninë qendrore, do të ndihmojë në mbrojtjen e hapësirës ajrore të vendit duke shfrytëzuar ekspertizën britanike.
Hapja e objektit të ri të mbrojtjes u realizua me pjesëmarrjen e ministrit britanik për Gatishmërinë dhe Industrinë e Mbrojtjes, Luke Pollard dhe zv/ministrit polak të Mbrojtjes, Pawel Zalewski, si pjesë e “angazhimit të Mbretërisë së Bashkuar për mbrojtjen e krahut lindor të NATO-s përballë agresionit në rritje të Rusisë”.
“Personeli britanik do të punojë së bashku me homologët polakë në këtë qendër për të ndihmuar në mbrojtjen e hapësirës ajrore të Polonisë”, thuhet në deklaratë.
Qendra do të mundësojë mirëmbajtje, mbështetje dhe trajnim më të shpejtë dhe më të drejtpërdrejtë për programin PILICA+ të Polonisë, një nismë me vlerë disa miliardë dollarë që synon ndërtimin e një rrjeti të integruar të mbrojtjes ajrore për mbrojtjen e hapësirës ajrore polake, në partneritet me Mbretërinë e Bashkuar.
“Mbrojtje më e fuqishme ajrore e Polonisë nënkupton mbrojtje më të fuqishme ajrore të NATO-s dhe kjo punë po zhvillohet duke mbështetur njëkohësisht edhe vendet e punës në të dyja vendet”, tha Pollard. /AA/