Policia me kontrolle në trafik, ndalohen 14 persona për vozitje të pakujdesshme
Gjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë territorin e shtetit, nëpunësit policorë kanë privuar nga liria 14 persona për shkak të kryerjes së veprës penale "drejtim i pakujdesshëm i mjetit motorik“, sipas nenit 297-a të Kodit Penal.
"Prej tyre, 10 persona kanë drejtuar automjetin pa patentë shoferi, prej të cilëve tre janë të mitur. Ndërsa, te njëri nga drejtuesit është gjetur një lëndë pluhurore e bardhë. Tre persona kanë drejtuar automjetin nën ndikimin e alkoolit, me ç'rast njëri prej tyre ka qenë i përfshirë në aksident rrugor. Një person ka drejtuar automjetin në drejtim të kundërt në rrugë njëkahëshe. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj personave do të paraqiten kallëzime përkatëse penale".
"Ministria e Punëve të Brendshme u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që t’i respektojnë denjësisht rregullat dhe rregulloret rrugore, të mos drejtojnë automjetin pa patentë shoferi, nëse u është shqiptuar masa e ndalimit për drejtimin e automjetit, as nën ndikimin e alkoolit. Sjellja e përgjegjshme në trafik është obligim i përbashkët dhe parakusht kryesor për siguri më të madhe të të gjithë qytetarëve", thonë nga MPB.