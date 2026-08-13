Siljanovska-Davkova: Struga është shembull i vlerave të Marrëveshjes së Ohrit dhe bashkëjetesës
"Struga është qytet që pajton dhe respekton dallimet etnike, fetare dhe të gjitha llojet e tyre, qytet që mund të jetë shembull i bashkëjetesës", tha presidentja Gordana Siljanovska Davkova pas takimit të sotëm me kryetarin e Komunës së Strugës Mendi Qyra, në të cilin u diskutua gjendja në komunë, marrëdhëniet ndëretnike dhe sfidat që lidhen me mbrojtjen e Rajonit të Ohrit nën mbrojtjen e UNESKO-s.
Siljanovska Davkova theksoi se në mënyrë simbolike zgjodhi Strugën për një vizitë në ditën që shënon 25-vjetorin e nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, duke theksuar se qyteti përfaqëson një shembull të respektit për diversitetin dhe bashkëjetesën.
Ajo tregoi se ishte veçanërisht e interesuar se si kryetari i pavarur i komunës, i cili ka marrë mbështetje nga qytetarë me përkatësi të ndryshme politike dhe etnike, arrin të kontribuojë në uljen e përçarjeve dhe bashkimin e komunitetit rreth interesave të përbashkëta.
Sipas presidentes, diskutimet u përqendruan në problemet reale të qytetarëve dhe detyrimet që kanë autoritetet shtetërore dhe lokale në drejtim të ruajtjes së statusit të Rajonit të Ohrit brenda UNESKO-s. Siç deklaroi presidentja pas takimit, është e nevojshme që institucionet në nivel lokal dhe qendror të veprojnë në mënyrë të koordinuar në mënyrë që të shfrytëzojnë mundësinë që u është besuar dhe të zbatojnë detyrimet që rrjedhin nga vendimet e UNESKO-s.
“Për mua, një nga arsyet e rëndësishme është mënyra se si e përballojmë mundësinë në këto pesë vjet për të përdorur besimin dhe shansin që na është besuar nga UNESKO. Kryetari i Komunës së Strugës ka një rol shumë të rëndësishëm, ashtu si edhe kryetari i Komunës së Ohrit, Ministria e Kulturës dhe ministritë e tjera, pra shteti”, tha Siljanovska Davkova.
Ajo tha se ishte e interesuar për prioritetet dhe hapat e parë që qeveria lokale sheh në procesin e mbrojtjes së rajonit, duke theksuar se si presidente, por edhe si qytetare, është veçanërisht e shqetësuar për situatën me Liqenin e Ohrit dhe zonën më të gjerë.
Sipas saj, rajoni i Ohrit është një shembull i rrallë i një zone të mbrojtur në të cilën nuk vlerësohet vetëm një objekt apo vend, por i gjithë mjedisi natyror dhe kulturor.
Në bisedime, siç deklaroi ajo, u ngrit edhe çështja e bashkëpunimit me Shqipërinë në mbrojtjen e liqenit, duke treguar se vendi fqinj kohët e fundit ka ndërmarrë masa serioze nga të cilat mund të nxirren mësime të rëndësishme.
Për kryetarin e komunës Qyra, Marrëveshja Kornizë mbetet themeli i bashkëjetesës në Maqedoni dhe pikërisht për këtë arsye kjo çështje ishte në fokus të takimit.
Ai theksoi nevojën për një qasje më serioze ndaj përmbushjes së rekomandimeve për mbrojtjen e Rajonit të Ohrit dhe theksoi se duhet të ndërmerret një qasje më serioze për zgjidhjen e detyrimeve që duhen zgjidhur në lidhje me UNESKO-n.