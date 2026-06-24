Policia Financiare: Kallëzime penale ndaj inxhinierëve mbikëqyrës dhe kompanive, kanë përfituar mbi 50 milionë denarë në mënyrë të paligjshme
Drejtoria e Policisë Financiare ka paraqitur kallëzime penale në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit dhe në Prokurorinë Themelore Publike Shkup kundër pesë personave fizikë: B.G. dhe G.F. në cilësinë e inxhinierëve mbikëqyrës, si dhe E.N., M.G. dhe N.M., pronarë dhe drejtues të dy personave juridikë, si dhe kundër vetë personave juridikë, për veprat penale “Keqpërdorim i pozitës dhe autorizimit zyrtar” sipas nenit 353 të Kodit Penal të RMV-së, “Falsifikim ose shkatërrim i librave afaristë” sipas nenit 280, “Mashtrim në dëm të mjeteve të Bashkimit Evropian – në tentativë” sipas nenit 249-a dhe “Përdorim i dokumentit me përmbajtje të pavërtetë” sipas nenit 380 të Kodit Penal.
Personat e kallëzuar, në cilësinë e inxhinierëve mbikëqyrës, duke vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore, kanë tejkaluar kompetencat e tyre zyrtare, kanë kryer kontroll teknik të objekteve dhe kanë përpiluar raporte përfundimtare me përmbajtje të pavërtetë, në kundërshtim me nenin 33 dhe nenin 90 paragrafi 3 të Ligjit për Ndërtim.
Në këtë mënyrë, u kanë mundësuar personave juridikë që objektet e papërfunduara t’i regjistrojnë në Agjencinë për Kadastër të Pasurive të Paluajtshme dhe të përfitojnë dobi pasurore kundërligjore.
Pronarët dhe drejtuesit e personave juridikë, edhe pse kanë qenë të vetëdijshëm se objektet nuk ishin të përfunduara dhe nuk i plotësonin kushtet ligjore për vënie në përdorim, i kanë përdorur raportet përfundimtare me përmbajtje të pavërtetë si bazë për regjistrimin e objekteve në librat publikë të Agjencisë për Kadastër të Pasurive të Paluajtshme. Qëllimi ka qenë të krijohet përshtypja e rreme se janë përmbushur kushtet për përdorim dhe të mundësohet pagesa e mbështetjes financiare të miratuar nga Programi për Zhvillim Rural në kuadër të Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësimit të Bashkimit Evropian (IPA 3 – IPARD 2021–2027), duke tentuar të përfitojnë kundërligjshëm gjithsej 50.141.528 denarë.