Podujevë, sulmoi fizikisht djalin - më pas tentoi të hidhej nga kati i dytë
Një rast i dhunës në familje është raportuar të shtunën në Podujevë, ku një burrë dyshohet se ka sulmuar fizikisht djalin e tij dhe më pas ka tentuar të hidhej nga kati i dytë i shtëpisë.
Sipas Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur më 18 korrik 2026, rreth orës 08:00.
I dyshuari fillimisht ka ushtruar dhunë ndaj djalit të tij, duke e goditur fizikisht dhe me një mjet të fortë.
Pas incidentit, ai ka tentuar të hidhej nga kati i dytë i shtëpisë, por ndërhyrja e njësive relevante policore ka bërë të mundur parandalimin e rastit.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa rasti po hetohet nga organet kompetente. /Telegrafi/
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