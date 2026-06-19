eksperti-banner

Pjesa më e madhe e Qendrës do të mbetet pa ujë nesër, dhe do të ketë presion të zvogëluar ose aspak ujë nga Avtokomanda deri në Kamnik.


“Ju informojmë se për shkak të një defekti në valvulat e linjës së furnizimit me ujë në bulevardin Krste Misirkov dhe Kej Dimitar Vlahov, NP Ujësjellës dhe Kanalizime – Shkup do të ndërmarrë punime të caktuara teknike që do të zhvillohen më 20.06.2026 (e shtunë).

Do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë më 20.06.2026 (e shtunë) nga ora 09:00 deri në 22:00, në rrugët dhe ndërtesat e mëposhtme:

Ndërtesa e MANU-së

Gjykata Themelore 2

Qendra Kulturore Rinore

Biblioteka e Universitetit

Universiteti i Shën Kirilit dhe Metodit

Qendra Tregtare Mavrovasja

Pjesë e Pazarit Turk

Kulla e Sahatit

Rr. Petar Gjeorgiev

Ul. Otokar Kershovani

Rruga Avokatska

Bulevardi Krste Misirkov (një pjesë)

Krnjeva

RTVM

Porta Lindore

KomunatMaqedonia e VeriutFeaturedTelegrafi MaqedoniLajme