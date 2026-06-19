Pjesa më e madhe e Qendrës së Shkupit nesër do të jetë pa ujë
Pjesa më e madhe e Qendrës do të mbetet pa ujë nesër, dhe do të ketë presion të zvogëluar ose aspak ujë nga Avtokomanda deri në Kamnik.
“Ju informojmë se për shkak të një defekti në valvulat e linjës së furnizimit me ujë në bulevardin Krste Misirkov dhe Kej Dimitar Vlahov, NP Ujësjellës dhe Kanalizime – Shkup do të ndërmarrë punime të caktuara teknike që do të zhvillohen më 20.06.2026 (e shtunë).
Do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë më 20.06.2026 (e shtunë) nga ora 09:00 deri në 22:00, në rrugët dhe ndërtesat e mëposhtme:
Ndërtesa e MANU-së
Gjykata Themelore 2
Qendra Kulturore Rinore
Biblioteka e Universitetit
Universiteti i Shën Kirilit dhe Metodit
Qendra Tregtare Mavrovasja
Pjesë e Pazarit Turk
Kulla e Sahatit
Rr. Petar Gjeorgiev
Ul. Otokar Kershovani
Rruga Avokatska
Bulevardi Krste Misirkov (një pjesë)
Krnjeva
RTVM
Porta Lindore