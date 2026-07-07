Pilulat për shtyrjen e ciklit menstrual mund ta rrezikojnë shëndetin
Mjekët paralajmërojnë se përdorimi pa kontroll i terapisë hormonale mund të çojë në çrregullime të ciklit dhe probleme më serioze shëndetësore
Shumë gra mendojnë të marrin pilula hormonale për shtyrjen e menstruacioneve, në mënyrë që cikli të mos u përkojë me ditët e pushimit në det, plazh apo pishinë. Megjithatë, këto tableta nuk janë aq të padëmshme sa mund të duken, veçanërisht kur përdoren pa kontroll mjekësor.
Çdo ilaç kërkon kujdes, ndërsa terapia hormonale edhe më shumë, sepse përmban hormone sintetike që ndikojnë drejtpërdrejt në organizëm. Prandaj, marrja e tyre pa rekomandimin e gjinekologut mund të paraqesë rrezik serioz për shëndetin.
Mjekët paralajmërojnë se shumë gra, në vend që të konsultohen me profesionistë shëndetësorë, shpesh dëgjojnë këshilla nga të njohurit ose kërkojnë përgjigje në internet. Pikërisht këtu qëndron problemi, sepse pacientet duhet të kenë informacion të saktë se çfarë po marrin, si vepron preparati dhe në cilat raste mund ta rrezikojë shëndetin.
Edhe burimet mjekësore ndërkombëtare e theksojnë këtë kujdes. Sipas Mayo Clinic, preparatet me norethindrone mund të shkaktojnë ndryshime menstruale dhe gjakderdhje të parregullt, ndërsa kërkojnë vëmendje të veçantë te personat me rrezik për mpiksje të gjakut. Edhe Cleveland Clinic përmend si shenja alarmuese dhimbjen, ënjtjen ose ngrohtësinë në këmbë, vështirësinë në frymëmarrje dhe dhimbjen në gjoks, të cilat mund të lidhen me mpiksje të gjakut.
Mjekët theksojnë se është më mirë të shmangen disa ditë larjeje gjatë ciklit sesa të merret terapi hormonale pa kontroll profesional. Edhe larja gjatë menstruacioneve, nëse gruaja ndihet mirë dhe respekton higjienën, nuk është domosdoshmërisht më e rrezikshme sesa përdorimi i pakontrolluar i hormoneve për shtyrjen e ciklit.
Vëmendje të veçantë duhet të kenë gratë që tashmë kanë sëmundje kronike, trombofili, sëmundje të zemrës, si dhe duhanpirëset ose personat me mbipeshë. Te këto grupe, terapia hormonale mund të jetë më e rrezikshme dhe nuk duhet marrë pa vlerësim paraprak nga mjeku, transmeton Telegrafi.
Pasojat e marrjes së pilulave për shtyrjen e ciklit
Përdorimi i terapisë hormonale për shtyrjen e menstruacioneve mund të çojë në çrregullim të ciklit pas ndërprerjes së saj. Te disa gra kjo mund të shfaqet me vonesa, gjakderdhje të çrregullt, ndryshim të intensitetit të menstruacioneve ose shqetësime të tjera hormonale.
Mjekët paralajmërojnë se këto barna nuk duhet të merren “me dëshirë”, vetëm për arsye komoditeti gjatë pushimeve. Ato duhet të përdoren vetëm kur i rekomandon mjeku, pasi të jetë vlerësuar gjendja shëndetësore, historia mjekësore dhe faktorët individualë të rrezikut.
Si efekte afatshkurtra mund të shfaqen fryrje barku, dhimbje koke, ndjeshmëri e gjinjve dhe ndryshime në gjakderdhje. Megjithatë, shqetësimi më i madh lidhet me pasojat më serioze, si çrregullimet e zgjatura të ciklit dhe, në raste të caktuara, rreziku për mpiksje të gjakut.
Prandaj, shtyrja e ciklit menstrual nuk duhet trajtuar si zgjidhje e thjeshtë për pushime. Para çdo vendimi për përdorimin e pilulave hormonale, këshilla e gjinekologut është e domosdoshme. /Telegrafi/