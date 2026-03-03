Piloti detyrohet të braktisë uljen ndërsa aeroplani lëkundet fuqishëm nga erërat anësore në Spanjë
Ky është momenti tronditës kur një pilot aeroplani vendosi në mënyrë dramatike të ndërpresë uljen e tij ndërsa përgatitej të ulej në një ishull pushimesh spanjoll gjatë erërave të forta.
Pamjet treguan aeroplanin që u kthye papritur në të djathtë ndërsa një erë e fortë e destabilizoi atë vetëm disa metra mbi pistën, transmeton Telegrafi.
Drama bëri që komandanti të merrte një vendim të çastit për të ekzekutuar një manovër afrimi të refuzuar, e cila e pa atë të ngrinte hundën e aeroplanit në ajër për të shmangur katastrofën.
Ai e uli me sukses aeroplanin Binter NT556 në aeroportin Cesar Manrique-Lanzarote pak më vonë gjatë një përpjekjeje të dytë ndërsa erërat në ishull arritën rreth 100 kmh.
Nuk ishte menjëherë e qartë se sa pasagjerë ishin në aeroplan, i cili ishte nisur nga ishulli fqinj i Gran Canaria.
Shfaqja spektakolare u filmua nga Lanzarote Webcam, e cila publikoi pamjet në mediat e saj sociale. /Telegrafi/