Piloti amerikan vritet në Papua, ushtria indoneziane merr trupin e tij
Një video e publikuar në rrjete sociale tregon një operacion dramatik nga ushtria indoneziane për të rikuperuar trupin e një piloti amerikan, i cili u qëllua për vdekje nga separatistët papuazë në provincën e trazuar të Malësive të Papuas.
Piloti amerikan Nicholas F Gosselin u qëllua për vdekje të enjten, në një vrasje që Lëvizja Çlirimtare e Papuas Perëndimore tha se Shtetet e Bashkuara po "paguanin për gabimin e dështimit për të adresuar shkaqet rrënjësore të konfliktit në Papua".
Në një deklaratë të lëshuar të enjten, zëdhënësja e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare të Papuas Perëndimore (TPNPB), Sebby Sambom, tha se grupi vrau Gosselin sepse aeroplani dhe piloti kishin shkelur një ultimatum që ndalonte fluturimet në zonat që grupi i konsideronte zona operative.
Në një deklaratë, Forcat e Armatosura Indoneziane (TNI) thanë se kryen një "sekuestrim të shpejtë" të trupit të pilotit të premten, duke përfshirë 10 persona.
Pamjet e operacionit tregojnë forcat speciale të TNI-së duke fluturuar mbi malësitë Papuane me një helikopter, përpara se të uleshin dhe të merrnin trupin e Gosselin.
"Ne e pamë vetë se si TPNPB vrau mizorisht njerëz të pafajshëm, ne e dënojmë këtë veprim", tha gjenerali Lucky Avianto.
"Shprehim ngushëllime për vdekjen e tij", shtoi ai.
Ushtria indoneziane tha se trupi i pilotit do të dërgohet në Xhakarta dhe do t'i dorëzohet Ambasadës Amerikane.
Departamenti Amerikan i Shtetit po heton rastin dhe është në kontakt me autoritetet indoneziane.
Ndryshe, vizioni, i filmuar nga një ekip kamerash televiziv lokal, ishte një vështrim i rrallë i një operacioni ushtarak indonezian brenda brendësisë së Papuas. /Telegrafi/