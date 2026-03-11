Petrol Company mban çmimet më të ulëta për qytetarët
Petrol Company është zgjedhja më e mençur për ata që duan të kursejnë, me çmime të ulëta, afër qytetarit dhe derivate me cilësi të lartë.
Edhe tani që po vërehet stabiliteti i çmimeve në treg, Petrol Company vazhdon të ofrojë çmimetmë të lira.
Në çdo situatë, Petrol Company vazhdon të mbetet kompania që punon për të ofruar çmime konkurruese për konsumatorët në Kosovë. Falë menaxhimit të kujdesshëm të furnizimit dhe përkushtimit ndaj klientëve, kompania ka arritur të mbajë çmimet më të lira në treg, duke ndihmuar qytetarët dhe bizneset që varen nga përdorimi i përditshëm i derivateve.
Përveç ofrimit të çmimeve konkurruese, Petrol Company i kushton rëndësi edhe informimit të vazhdueshëm të konsumatorëve. Transparenca dhe komunikimi i rregullt me qytetarët mbeten pjesë e qasjes së kompanisë ndaj tregut.
Për të qenë gjithmonë të informuar me çmimet më të fundit të derivateve, qytetarët mund të bashkohen edhe në grupin zyrtar të Petrol Company në Viber, ku publikohen përditësimet eçmimeve në kohë reale.
Bashkohuni në grup për të parë çmimet: https//bit.ly/3khQ2gz
Petrol Company vazhdon të qëndrojë pranë konsumatorëve të saj, duke ofruar jo vetëm cilësinë shërbim, por edhe çmime që mbeten më të favorshmet në treg.