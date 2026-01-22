Një video shqetësuese është bërë virale, ku shihen dy peshkatarë që pozojnë për foto sipër një balene të ngordhur që noton në ujë.

Burrat, që thuhet se kanë qenë të dehur, shihen duke qeshur dhe duke bërë foto.

Vendndodhja dhe koha e incidentit janë të panjohura, dhe autenticiteti i videos nuk është verifikuar.



Personi që e ka ngarkuar videon pranoi se grupi ishte i dehur dhe pretendoi se balena kishte ngordhur së fundmi.

Incidenti ka shkaktuar zemërim me shumë që i dënuan veprimet e peshkatarëve si të dëmshme.

Ndërkohë, disa thanë gjithashtu se pamjet nuk dukeshin të vërteta. /Telegrafi/

