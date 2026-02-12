Pesë përpjekje për të vrarë Al-Sharaa të Sirisë ose ministrat e tij - një raport i OKB-së zbulon disa detaje
Presidenti sirian Ahmed al-Sharaa dhe dy nga ministrat e tij të lartë të kabinetit ishin shënjestra e pesë atentateve të dështuara nga ISIS gjatë vitit të kaluar, sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara.
Dokumenti, i publikuar të mërkurën nga Zyra e OKB-së për Kundër-Terrorizëm, nënvizon kërcënimin e vazhdueshëm që paraqet grupi i armatosur, i cili thuhet se po përdor organizata për të destabilizuar qeverinë kalimtare të Sirisë, shkruan Al Jazeera, përcjell Telegrafi.
Sipas raportit, komplotet e atentatit kishin në shënjestër al-Sharaa, ministrin e Brendshëm, Anas Hasan Khattab dhe ministrin e Jashtëm, Asaad al-Shaibani.
Ndërsa OKB nuk dha data specifike për sulmet e dështuara, ajo vuri në dukje se ato ndodhën në veri të Aleppo - provinca më e populluar e vendit - dhe provincën jugore të Deraa.
Dhe raporti i OKB-së i identifikoi autorët si një grup që e quan veten "Saraya Ansar al-Sunnah".
Ekspertët e antiterrorizmit e vlerësuan këtë entitet si një front për ISIS-in, i projektuar për t'u siguruar luftëtarëve "mohim të besueshëm" ndërsa ofronte "kapacitet të përmirësuar operacional" për të goditur objektiva me vlerë të lartë pa implikuar menjëherë udhëheqjen qendrore.
Raporti paralajmëroi se këto përpjekje janë prova të mëtejshme se grupi po "shfrytëzon në mënyrë aktive boshllëqet e sigurisë dhe pasigurinë" për të minuar administratën e re siriane.
Al-Sharaa, ish-udhëheqësi i grupit të armatosur Hayat Tahrir al-Sham, mori udhëheqjen e Sirisë pasi forcat e tij rrëzuan presidentin Bashar al-Assad në dhjetor 2024, duke i dhënë fund një lufte civile 14-vjeçare.
Qeveria e tij u bashkua zyrtarisht me koalicionin ndërkombëtar kundër ISIS-it në nëntor.
Siç theksohet më tej, pavarësisht humbjes së bazës së tij territoriale, ISIS mban “një prani të konsiderueshme nëntokësore”.
Ekspertët e OKB-së vlerësojnë se grupi komandon afërsisht 3,000 luftëtarë në të gjithë Irakun dhe Sirinë, me shumicën e vendosur në Siri.
Grupi thuhet se synon kryesisht forcat e sigurisë, veçanërisht në veri dhe verilindje të Sirisë. /Telegrafi/