Përplasje para Parlamentit, protestuesit qëllojnë me vezë makinat e deputetëve - arrestohet Dritan Goxhaj
Një situatë e tensionuar është regjistruar mesditën e së martës para Parlamentit. Automjeti i zëvendëskryeministres Albana Koçiu është goditur me vezë nga protestuesit.
Nga pamjet duket qartë se gjatë daljes së zv/kryeministres me makinë nga Parlamenti, protestuesit kanë hedhur vezë drejt makinës, ndërsa forcat e rendit po mbajnë shmangien e kontaktit fizik me automjetin.
Policia është në gatishmëri, ndërsa pritet dalja e deputetëve të tjerë që ndodhen brenda godinës. Protesta e sotme është shoqëruar me tensione dhe incidente të ndryshme gjatë gjithë ditës.
Ndërkohë, prej 31 ditësh Tirana është përfshirë nga protestat masive ku kërkohet dorëheqja e Ramës dhe e qeverisë së tij. /Euronews.al/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
Jobs
Real Estate