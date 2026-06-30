Protestuesit tentojnë të bllokojnë hyrjen e Kuvendit, përplasen me policinë
Një grup protestuesish kanë bllokuar sot hyrjen e Kuvendit, duke bërë të pamundur ose të vështirë daljen e deputetëve dhe ministrave nga salla e Kuvendit, teksa zhvillohej seanca plenare.
Teksa disa prej deputetëve dhe ministrave kanë dalë, ata i kanë goditur me vezë.
Ndërkohë ka pasur disa herë përplasje me policinë, e në fund janë kërkuar përforcime, ku kanë mbërritur forcat e ndërhyrjes së shpejtë për të hapur rrugën. /TCH/
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