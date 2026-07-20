Përmbytjet në Afganistan mbysin të paktën 20 persona, me më shumë se 100 të zhdukur
Të paktën 20 persona janë vrarë dhe më shumë se 80 të plagosur në përmbytjet që goditën provincën Nuristan të Afganistanit, tha të hënën agjencia e menaxhimit të fatkeqësive të vendit.
Në Parun, kryeqytetin e provincës, 105 persona të tjerë, përfshirë kryetarin e bashkisë, rezultojnë të zhdukur, tha Feraidon Samim, një zëdhënës i guvernatorit të Nuristanit.
Gazetarët e njohur me zonën e largët verilindore thanë se një treg, dyqane dhe ndërtesa të tjera ndodheshin pranë bregut të lumit Parun.
Ashiqullah Safi, kreu i një OJQ-je me seli në qytet, tha se përmbytjet kishin "shkatërruar plotësisht komunën", duke përfshirë hotele dhe dhjetëra dyqane.
Ai shtoi se ujërat e përmbytjeve kishin lënë shkëmbinj të mëdhenj në qytet dhe banorët po kërkonin të zhdukurit pa pajisje, transmeton Telegrafi.
Agjencia kombëtare e menaxhimit të fatkeqësive të Afganistanit tha se përmbytjet kishin shkaktuar "humbje të rënda financiare dhe njerëzore" në Parun, ku po bëheshin përpjekje për të shpëtuar të plagosurit dhe për të rikuperuar trupat e të vrarëve.
Zabihullah Mujahid, zëdhënësi kryesor i qeverisë afgane, postoi në X për të konfirmuar raportet për vdekje dhe dëme materiale në Nuristan.
Më parë këtë muaj, kreu i agjencisë së mbrojtjes së mjedisit të Afganistanit, Matiul Haq Khalis, tha se përmbytjet në vend ishin rritur.
Ai tha se problemet mjedisore "kanë prekur rëndë popullin afgan dhe kanë kontribuar në një krizë humanitare në vend".
Reshjet ekstreme të shiut janë bërë më të zakonshme dhe më intensive në pjesën më të madhe të botës për shkak të krizës klimatike të shkaktuar nga njeriu.
Kjo për shkak se ajri më i ngrohtë mund të mbajë më shumë avuj uji, duke çuar në reshje më të mëdha shiu. /Telegrafi/
A short while ago, authorities confirmed that at least 20 people have been killed, 80 injured, and many more remain missing following the devastating floods that struck today in Nuristan, Afghanistan. pic.twitter.com/0I0H2IoYQT
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 20, 2026