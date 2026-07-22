Përfundon verifikimi i nënshkrimeve në LDK, nuk dihet ende data e Kuvendit
Ka përfunduar verifikimi i nënshkrimeve të delegatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për thirrjen e Kuvendit të Jashtëzakonshëm, ku pritet të kërkohet shkarkimi i kryetarit, Lumir Abdixhiku.
Por, data se kur do të mbahet ky Kuvend ende nuk dihet.
Kështu ka bërë të ditur për Radio Dukagjinin, sekretari i LDK-së, Ilir Ferati i cili tha se aktualisht janë në fazën e përgatitjeve teknike.
“Ka përfunduar verifikimi i nënshkrimeve tash po presim përgatitjen e pjesëve të tjera të cilat janë teknike, por si sekretariat jemi duke punuar në këtë drejtim në mënyrë që me pas të mundshme që sa më shpejt me i dhënë drejtim demokratikë partisë. Në momentin që jemi të gatshëm e njoftojmë kryetarin dhe pastaj ai në një afat sa më të shpejt me bë ftesën për Kuvendin, nuk ka arsye për shtyrje të Kuvendit dhe me sa kam parë edhe kryetari është i interesuar që sa më shpejt ta kryej si proces që me krijuar njëfarë paqe brenda për brenda njerëzve të LDK-së“, tha ai.
Edhe sot, sekretari i LDK-së ka ritheksuar se në takimin Kurti-Abdixhiku nuk është diskutuar për emra, po për parime.
“Ne nuk kemi diskutuar me Vetëvendosjen për pozicione dhe as për emra në këtë takim janë diskutuar parimet të cilat duhet me u respektua tutje për të zhvilluar diskutimin në kuptim të pozicioneve. Ende nuk jemi në atë fazë, në momentin që diskutojmë për parime edhe pse sigurisht një prej tyre duhet të jetë zgjidhja e çështjes që na ka quar në zgjedhje i bie pjesa e presidentes. Kjo është çështje e negociatave ne e kemi kandidate me votë të këshillit të përgjithshëm Vjosa osmani, ka qenë bartëse e listë dhe njëherit edhe kandidate për presidente, por tani është ende herët me diskutua sepse nëse nuk ka dakordancë për parime nuk vazhdojmë tutje”, tha ai.
I pyetur se çfarë do të ndodhë nëse Lëvizja Vetëvendosje nuk e mbështet Vjosa Osmanin për presidente, Ferati tha se kjo është një çështje që i takon Vetëvendosjes dhe se do të trajtohet në kuadër të negociatave ndërmjet partive.
“Është çështje e Lëvizjes Vetëvendosje jo e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe është çështje e negociatave. Thash është herët për të folur për emra jemi ende në diskutim të parimeve nëse ka rezultat në këtë pjesë pastaj flasim për emra”, theksoi ai.
Ndërsa nga Lëvizja Vetëvendosje presin rikthimin e negociatave me LDK, nga kjo parti thonë se proceset e brendshme të LDK-së do të trajtohen vetëm nga strukturat e saj, ndërsa për zhvillimet e mëtejshme do të flitet pasi të përfundojë procesi i rikonfirmimit të kryetarit të partisë.
“Ato janë çështje tona të brendshme që nuk ka nevojë as Vetëvendosja dhe as ndonjë parti tjetër me u marr. Në momentin që ne i zgjidhim njëjtë sikurse u deklarua kryetari që i ka pezulluar diskutimet besoj njëjtë deklarohet edhe pasi të rikonfimnrohet si kryetar i LDK-së, pjesën tjetër të formimit dhe konstituimit të institucioneve është obligim i partisë së parë“, tha ai. /Telegrafi/