Përdhunimi i 12-vjeçares në Pogradec, ADN e fetusit vërteton se është abuzuar dhe lënë shtatzënë nga i moshuari
ADN-ja hedh dritë mbi rastin e përdhunimit të 12-vjeçares në Pogradec.
Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se analiza e ADN-së ka përputhur materialin gjenetik të fetusit me atë të të dyshuarit, një 67 vjeçar i identifikuar si R.S me njohje familjare me familjen e vajzës, raporton Tch.
Sipas informacioneve, e mitura ka dëshmuar në prani të psikologut, duke treguar për kërcënimet e vazhdueshme që i janë bërë për të mos e bërë publike ngjarjen.
Ndërkohë, familjarët janë marrë disa herë në pyetje, ndërsa hetuesit po punojnë për të dokumentuar çdo detaj të rastit.
Autoritetet kanë theksuar se rasti po trajtohet me prioritet maksimal, si për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ashtu edhe për garantimin e mbështetjes mjekësore dhe psikologjike për të miturën. Mësohet se mjekët kanë vendosur që e mitura të kryej abort, për shkak të problemeve shëndetësore dhe moshës. Ngjarja e rëndë u zbulua në Pogradec dhe u bë publike në media në 30 dhjetor.
Hetimet kanë nisur menjëherë pas konfirmimit të shtatzënisë së të miturës, e cila në atë kohë rezultoi rreth 22-javëshe.