Për gjashtë muaj janë regjistruar mbi një mijë zjarre në Maqedoninë e Veriut
Që nga fillimi i këtij viti, deri më 1 korrik janë regjistruar gjithsej 1,104 zjarre në ambiente të hapura, sipas të dhënave që na i ka siguruar Qendra e Menaxhimit të Krizave.
Sipas këtyre të dhënave, shumica e tyre, pra 1,051 zjarre kanë qenë në bar të gjatë të thatë, kashtë, bimësi të ulët, pyje të degraduara dhe mbeturina ose deponi, ndërsa 53 zjarre mund të kualifikohen si zjarre pyjore.
Në janar, u regjistruan 38 zjarre në ambiente të hapura në shkallë të gjerë, asnjë prej të cilave nuk ishte zjarr pyjor, d.m.th. të gjitha ishin zjarre me bar të gjatë të thatë, kashtë, pyll me kërcell të ulët, pyll të degraduar.
Në shkurt, pati rritje prej 46 zjarresh në ambiente të hapura në shkallë të gjerë, të gjitha të cilat lidheshin gjithashtu me djegien e barit të thatë, pyllit me kërcell të ulët, kashtës, etj.
Në fakt, zjarret e para pyjore këtë vit u regjistruan në mars, kur u regjistruan gjithsej 294 zjarre në ambiente të hapura në shkallë të gjerë, nga të cilat 24 ishin zjarre pyjore, ndërsa 270 zjarret e mbetura po digjnin bimësi më të vogël.
Megjithatë, në muajin prill, u regjistrua rënie prej 183 zjarresh në ambiente të hapura, nga të cilat 23 ishin zjarre pyjore (një më pak krahasuar me muajin e kaluar), dhe 160 zjarret e mbetura ishin të bimësisë më të vogël, deponive të mbeturinave, etj.
Ky trend vazhdoi në maj, kur 134 zjarre u regjistruan në ambiente të hapura, nga të cilat 2 ishin zjarre pyjore, dhe 132 zjarret e mbetura ishin në bar të thatë, kashtë, deponi.
Sa i përket qershorit, atëherë u regjistruan gjithsej 349 zjarre në ambiente të hapura me një shkallë më të gjerë, nga të cilat 4 zjarre ishin zjarre pyjore, dhe 345 zjarret e mbetura ishin në bar të thatë, kashtë, pyll me rritje të ulët.
Në të njëjtën kohë, QMK na dha të dhëna edhe për ditën e parë të korrikut (01.07.2026), kur u regjistruan gjithsej 10 zjarre në hapësira të hapura me një shkallë më të gjerë, asnjëri prej të cilëve nuk binte në kategorinë e zjarreve pyjore.
"Çdo zjarr në ajër të hapur ka specifikat, ndikimet, rreziqet dhe kërcënimet, dëmet dhe pasojat e veta të mundshme për jetën, shëndetin dhe të mirat materiale të qytetarëve. Zjarret më specifike për sa i përket fushëveprimit (sipërfaqes dhe dëmeve) janë zjarret në rajonet e Shtipit, Sveti Nikolit dhe Velesit", na thanë nga Qendra.
Ndryshe, reformë e sistemit të mbrojtjes dhe shpëtimit është paralajmëruar prej kohësh, e cila, ndër të tjera, duhet të rezultojë në bashkimin e Qendrës për Menaxhim me Kriza dhe Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, por ky proces, i cili po zhvillohet nën kujdesin e zëvendëskryeministrit Ljupço Dimovski, ende nuk është përfunduar.