Për 1.6 milionë euro do të ndërtohet parking te Kuvendi, do të jetë për deputetët dhe makinat zyrtare
Hapësira pranë Kuvendit, e cila më parë ishte parking i paligjshëm dhe ku do të ndërtohej garazh shumëkatësh, do të transformohet në parking për automjetet e delegacioneve dhe makinat zyrtare.
101,951,456 denarë (rreth 1.6 milion euro) do të shpenzohen për rregullimin e zonës dhe ndërtimin e parkingut. Sipas faqes së internetit të Byrosë së Prokurimit Publik, Kuvendi përfundoi marrëveshje më 8 qershor për blerjen e pajisjeve dhe rregullimin e zonës së sigurisë në katin përdhes me kompaninë "Stenton Gradba" DOO nga fshati Orizare e Poshtme, Manastir.
Zona tashmë është rrethuar me barriera dhe kanë filluar aktivitetet ndërtimore në terren.
"Zona përreth Parlamentit është shpallur zonë sigurie. Zona në zonën e sigurisë, përveç zonës përpara hyrjes kryesore të Parlamentit, është e destinuar për parkimin e automjeteve për nevojat e Parlamentit. Punimet ndërtimore për rregullimin e terrenit të zonës përreth ndërtesës së Parlamentit të shpallur zonë sigurie po kryhen në përputhje me marrëveshjen e prokurimit publik të datës 08.06.2026", thonë nga Kuvendi.
Sipas marrëveshjes së prokurimit publik të publikuar në faqen e internetit të Byrosë së Prokurimit Publik, asfalti ekzistues duhet të hiqet nga zona, pastaj duhet të vendosen pllaka graniti, duhet të ndërtohen shtigje dhe vende parkimi, duhet të mbillen pemë dhe duhet të instalohen pajisje dhe ndriçim urban. Duhet të ndërtohet një portë e re dhe duhet të blihet dhe instalohet një sistem për hyrje dhe dalje nga parkingu.
Me ndryshimin e Planit të Detajuar Urban "Unaza e Vogël" gjatë mandatit të Kryetarit të Bashkisë Vladimir Todoroviq, në vend të një garazhi nëntokësor, u vizatua një vulë për një garazh shumëkatësh. Në qershor të vitit 2013, në një ankand elektronik në Ministrinë e Transportit dhe Komunikacionit, toka u ble nga kompania "Ango" DOOEL për 136 euro për metër katror, ose gjithsej 333,000 euro për 2,455 metra katrorë tokë. Plani lejonte që garazhi të ishte 9 metra i lartë, dhe 15 përqind e ndërtesës mund të ishte hapësirë biznesi, dyqane ose objekte hotelierike.
Leja e ndërtimit për ndërtimin e garazhit shumëkatësh u anulua në vitin 2018 nga ish-kryetari i Bashkisë së Qendrës Sasha Bogdanoviq, sepse investitori nuk e filloi ndërtimin brenda afatit të përcaktuar. Megjithatë, investitori e apeloi këtë vendim dhe pas një procedure gjyqësore që zgjati disa vjet, vendimi i Bashkisë së Qendrës u anulua dhe investitorit iu lejua të ndërtonte.
Në gusht të vitit 2024, investitori DTPU "Ango" DOOEL nga Shkupi rrethoi zonën përreth Parlamentit dhe filloi pastrimin e zonës për ndërtimin e garazhit shumëkatësh.
Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi në shtator 2024 se "dikush dikur ishte i paarsyeshëm, u soll në mënyrë të papjekur dhe bëri diçka që rrezikoi sigurinë e Parlamentit". Pastaj Parlamenti miratoi një ligj që shpallte zonën përreth Parlamentit zonë sigurie, i cili ndalonte ndërtimin dhe njoftoi se kompania që bleu tokën do të kompensohej.