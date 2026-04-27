Peja pret koncertin ndërkombëtar të ARTyn Choir dhe Siparantum Choir
Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar kulturor, ARTyn Choir (Lituani), nën drejtimin e dirigjentes Iveta Valickienė në bashkëpunim me Siparantum Choir (Kosovë), nën drejtimin e dirigjentit Memli Kelmendi, do të prezantojnë një koncert të përbashkët koral në Pejë.
Koncerti përfaqëson një bashkëpunim artistik ndërkombëtar ndërmjet dy koreve, me program të përbashkët të veprave korale nga repertori bashkëkohor dhe klasik, të interpretuara në formacion të përbashkët.
Koncerti do të mbahet më 2 maj 2026, në ora 20:00, në Kisha Katolike “Shën Katarina”, në Pejë.
Ky projekt synon të forcojë bashkëpunimin kulturor ndërkombëtar dhe shkëmbimin artistik mes Kosovës dhe Lituanisë përmes muzikës korale.
