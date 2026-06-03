Rruga për në Moknë bllokohet nesër pas orës 16:00 për shkak të punimeve
Qytetarët janë njoftuar se rruga për në Moknë do të jetë e bllokuar për qarkullim nesër pas orës 16:00, për shkak të punimeve që po zhvillohen në minimin e rrugës.
Sipas njoftimit nga punëkryesi, drejtuesit e automjeteve dhe banorët e zonës janë kërkuar të tregojnë mirëkuptim dhe kujdes të shtuar gjatë lëvizjes, si dhe të shfrytëzojnë rrugë alternative deri në përfundimin e punimeve.
“Ju lusim për mirëkuptim dhe kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në atë zonë, si dhe të shfrytëzoni rrugë alternative”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/