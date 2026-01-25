Khaby Lame është një krijues përmbajtjeje me origjinë senegaleze, i cili u shndërrua në një nga figurat më të njohura dhe më të dallueshme në botë falë humorit të tij të thjeshtë, pa fjalë, në platformën TikTok.

I lindur në mars të vitit 2000 me emrin Khabane “Khaby” Lame, historia e tij e suksesit përfaqëson një nga shembujt më domethënës të fuqisë së ekonomisë së krijuesve në epokën digjitale.

Para famës, Khaby punonte si punëtor fabrike. Gjatë izolimeve të pandemisë COVID-19, ai nisi të publikonte video në TikTok, ku reagonte në mënyrë ironike dhe pa asnjë fjalë ndaj videove të komplikuara të ashtuquajtura “life hack”.

Foto: X

Pikërisht kjo formë humori universale, e kuptueshme për çdo kulturë dhe gjuhë, e bëri atë të spikaste dhe ta kthente në një fenomen global.

Brenda një kohe shumë të shkurtër, Khaby u bë një nga krijuesit më të ndjekur në TikTok, duke fituar miliona ndjekës në mbarë botën.

Sot, pasuria e tij neto vlerësohet rreth 74 milionë euro, sipas burimeve si Celebrity Net Worth.

Të ardhurat e tij vijnë kryesisht nga bashkëpunime të mëdha me marka ndërkombëtare, sponsorizime në rrjete sociale dhe marrëveshje komerciale, të cilat e kanë shndërruar famën e tij në një biznes serioz dhe shumë fitimprurës.

Raportohet se Khaby ka përfituar deri në rreth 690 mijë euro për një postim të vetëm në TikTok ose Instagram, duke u renditur mes krijuesve digjitalë më të paguar në botë.

Një tjetër moment i rëndësishëm në karrierën e tij financiare ishte përfshirja e kompanisë ‘Step Distinctive Limited', e lidhur me markën dhe aktivitetet e tij të biznesit, në një marrëveshje me vlerë rreth 830-900 milionë euro.

Kjo marrëveshje tërhoqi vëmendje të madhe ndërkombëtare, por nuk e bëri Khabyn miliarder, pasi ishte e strukturuar si një transaksion në aksione dhe ai nuk zotëron 100 për qind të kompanisë.

Megjithatë, Khaby Lame mbetet një multimilioner i konsoliduar dhe një shembull i qartë se si fama në internet, e shoqëruar me zgjuarsi biznesi dhe menaxhim të kujdesshëm të imazhit, mund të shndërrohet në pasuri afatgjatë.

Historia e tij sot shkon përtej videove virale: ajo flet për lidhjen me audiencën, për ndikimin kulturor dhe për mënyrën se si vëmendja digjitale, kur përdoret me mençuri, mund të kthehet në fuqi reale ekonomike. /Telegrafi/

