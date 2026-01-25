Pasuria neto e Khaby Lame: Sa ka fituar TikToker-i pas shitjes së kompanisë
Khaby Lame është një krijues përmbajtjeje me origjinë senegaleze, i cili u shndërrua në një nga figurat më të njohura dhe më të dallueshme në botë falë humorit të tij të thjeshtë, pa fjalë, në platformën TikTok.
I lindur në mars të vitit 2000 me emrin Khabane “Khaby” Lame, historia e tij e suksesit përfaqëson një nga shembujt më domethënës të fuqisë së ekonomisë së krijuesve në epokën digjitale.
Para famës, Khaby punonte si punëtor fabrike. Gjatë izolimeve të pandemisë COVID-19, ai nisi të publikonte video në TikTok, ku reagonte në mënyrë ironike dhe pa asnjë fjalë ndaj videove të komplikuara të ashtuquajtura “life hack”.
Pikërisht kjo formë humori universale, e kuptueshme për çdo kulturë dhe gjuhë, e bëri atë të spikaste dhe ta kthente në një fenomen global.
Brenda një kohe shumë të shkurtër, Khaby u bë një nga krijuesit më të ndjekur në TikTok, duke fituar miliona ndjekës në mbarë botën.
Sot, pasuria e tij neto vlerësohet rreth 74 milionë euro, sipas burimeve si Celebrity Net Worth.
Të ardhurat e tij vijnë kryesisht nga bashkëpunime të mëdha me marka ndërkombëtare, sponsorizime në rrjete sociale dhe marrëveshje komerciale, të cilat e kanë shndërruar famën e tij në një biznes serioz dhe shumë fitimprurës.
Top 20 Most-Followed TikTok Accounts in the World (2026)
1.🇮🇹 🇸🇳 Khaby Lame~160.7M
2.🇺🇸Charli D’Amelio~156.0M
3.🇺🇸 MrBeast~123.6M
4.🇵🇭🇺🇸Bella Poarch~92.9M
5.🇨🇳TikTok (official)~92.2M
6.🇺🇸Addison Rae~88.3M
7.🇺🇸Zach King~84.3M
8.🇲🇽 Kimberly Loaiza~83.7M
9.🇮🇩 Willie Salim~83.2M… pic.twitter.com/4GxxPZc0av
— The Index Insider (@TheIndexInsider) January 23, 2026
Raportohet se Khaby ka përfituar deri në rreth 690 mijë euro për një postim të vetëm në TikTok ose Instagram, duke u renditur mes krijuesve digjitalë më të paguar në botë.
Një tjetër moment i rëndësishëm në karrierën e tij financiare ishte përfshirja e kompanisë ‘Step Distinctive Limited', e lidhur me markën dhe aktivitetet e tij të biznesit, në një marrëveshje me vlerë rreth 830-900 milionë euro.
Kjo marrëveshje tërhoqi vëmendje të madhe ndërkombëtare, por nuk e bëri Khabyn miliarder, pasi ishte e strukturuar si një transaksion në aksione dhe ai nuk zotëron 100 për qind të kompanisë.
Megjithatë, Khaby Lame mbetet një multimilioner i konsoliduar dhe një shembull i qartë se si fama në internet, e shoqëruar me zgjuarsi biznesi dhe menaxhim të kujdesshëm të imazhit, mund të shndërrohet në pasuri afatgjatë.
Historia e tij sot shkon përtej videove virale: ajo flet për lidhjen me audiencën, për ndikimin kulturor dhe për mënyrën se si vëmendja digjitale, kur përdoret me mençuri, mund të kthehet në fuqi reale ekonomike. /Telegrafi/