Andrew Tate dhe Tristan Tate kanë krijuar prej vitesh imazhin e një pasurie shumë të madhe, me makina luksoze, avionë privatë dhe deklarata të forta për sukses financiar.

Megjithatë, në vitin 2026, pasuria e tyre reale mbetet e paqartë dhe shumë më komplekse se sa pretendimet publike.

Vëllezërit Tate u bënë të njohur fillimisht përmes sporteve luftarake dhe më pas ndërtuan një profil të fuqishëm online.

Andrew Tate zhvilloi biznese në internet si platforma edukimi, komunitete me abonim dhe aktivitete të mëparshme në industrinë e 'webcam'-it, duke i konsideruar këto si burimet kryesore të të ardhurave.

Ndërkohë, ndikimi i tij në rrjete sociale i ka mundësuar të fitojë nga reklamat, partneritetet dhe përmbajtjet me pagesë, si dhe ka deklaruar investime në kriptomonedha dhe pasuri të paluajtshme.

Megjithatë, vlerësimet për pasurinë e tij ndryshojnë shumë - nga dhjetëra miliona deri në qindra miliona dollarë - për shkak të mungesës së verifikimit të pavarur dhe dallimit mes pretendimeve dhe realitetit.

Situata bëhet edhe më e ndërlikuar nga problemet ligjore në Rumani, ku autoritetet kanë sekuestruar pasuri si makina, prona dhe para.

Andrew dhe Tristan

Kjo ka ndikuar në aksesin e tij në kapital dhe në funksionimin e bizneseve, duke e bërë gjendjen financiare të paqëndrueshme dhe të varur nga rezultati i proceseve gjyqësore.

Nga ana tjetër, Tristan ka ndërtuar një pasuri më të qëndrueshme, e vlerësuar rreth 20 milionë dollarë, përmes aktiviteteve në media, bizneseve online dhe investimeve në sektorë si mikpritja dhe lojërat.

Edhe pasuria e tij ndikohet nga të njëjtat çështje ligjore.

Pasuria e vëllezërve Tate mbetet subjekt debatesh.

Ajo është ndërtuar kryesisht mbi ndikimin në internet dhe aftësinë për të monetizuar vëmendjen publike.

Por, për shkak të hetimeve dhe pasigurive ligjore, nuk është e qartë sa nga kjo pasuri është reale, e qëndrueshme dhe e disponueshme në të ardhmen. /Telegrafi/

