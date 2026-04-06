Pasuria e vëllezërve Tate në 2026: Sa vlejnë realisht Andrew dhe Tristan?
Andrew Tate dhe Tristan Tate kanë krijuar prej vitesh imazhin e një pasurie shumë të madhe, me makina luksoze, avionë privatë dhe deklarata të forta për sukses financiar.
Megjithatë, në vitin 2026, pasuria e tyre reale mbetet e paqartë dhe shumë më komplekse se sa pretendimet publike.
Vëllezërit Tate u bënë të njohur fillimisht përmes sporteve luftarake dhe më pas ndërtuan një profil të fuqishëm online.
Andrew Tate was right about MrBeast 👀 pic.twitter.com/xZS9OVk5Cs
— Tate News (@TateNews_) April 1, 2026
Andrew Tate zhvilloi biznese në internet si platforma edukimi, komunitete me abonim dhe aktivitete të mëparshme në industrinë e 'webcam'-it, duke i konsideruar këto si burimet kryesore të të ardhurave.
Ndërkohë, ndikimi i tij në rrjete sociale i ka mundësuar të fitojë nga reklamat, partneritetet dhe përmbajtjet me pagesë, si dhe ka deklaruar investime në kriptomonedha dhe pasuri të paluajtshme.
Megjithatë, vlerësimet për pasurinë e tij ndryshojnë shumë - nga dhjetëra miliona deri në qindra miliona dollarë - për shkak të mungesës së verifikimit të pavarur dhe dallimit mes pretendimeve dhe realitetit.
Situata bëhet edhe më e ndërlikuar nga problemet ligjore në Rumani, ku autoritetet kanë sekuestruar pasuri si makina, prona dhe para.
Andrew dhe Tristan
Kjo ka ndikuar në aksesin e tij në kapital dhe në funksionimin e bizneseve, duke e bërë gjendjen financiare të paqëndrueshme dhe të varur nga rezultati i proceseve gjyqësore.
Nga ana tjetër, Tristan ka ndërtuar një pasuri më të qëndrueshme, e vlerësuar rreth 20 milionë dollarë, përmes aktiviteteve në media, bizneseve online dhe investimeve në sektorë si mikpritja dhe lojërat.
Edhe pasuria e tij ndikohet nga të njëjtat çështje ligjore.
Pasuria e vëllezërve Tate mbetet subjekt debatesh.
Ajo është ndërtuar kryesisht mbi ndikimin në internet dhe aftësinë për të monetizuar vëmendjen publike.
Por, për shkak të hetimeve dhe pasigurive ligjore, nuk është e qartë sa nga kjo pasuri është reale, e qëndrueshme dhe e disponueshme në të ardhmen. /Telegrafi/