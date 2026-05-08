Pastroni skarën tuaj duke përdorur një produkt që ndoshta e keni në kuzhinë, ky truk i thjeshtë do t'ju mahnisë
Sezoni i pjekjes në skarë është një pjesë e preferuar e pranverës dhe verës për shumë njerëz, por pastrimi i skarës pas pjekjes në skarë është shpesh një problem i vërtetë.
Megjithatë, ekziston një truk i thjeshtë që nuk kërkon mjete të shtrenjta ose kimikate agresive, mjafton të kesh një qepë të kuqe të zakonshme.
Shumë adhurues të skarës pohojnë se qepët mund të ndihmojnë në largimin e yndyrës, mbetjeve të ushqimit të djegur dhe aromave të pakëndshme nga skara, dhe procesi zgjat vetëm disa minuta.
Mund ta pastroni lehtësisht skarën tuaj me qepë ndërsa skara është ende e ngrohtë. Qepët ndihmojnë në shpërbërjen e yndyrës dhe mbetjeve të djegura, dhe ato gjithashtu kanë veti antibakteriale.
Është e rëndësishme të filloni pastrimin e skarës ndërsa është ende e ngrohtë. Nxehtësia ndihmon në hollimin e papastërtisë. Pritini një qepë përgjysmë dhe priteni atë me pirun ose mashë në mënyrë që ta fërkoni skarën në mënyrë të sigurt.
Kaloni anën e prerë të qepës mbi grilën e skarës. Presioni duhet të jetë mesatar në mënyrë që lëngjet e qepës të zbusin mbetjet e djegura.
Pasi ta keni fërkuar, fshijeni grilën me një peshqir letre ose fërkojeni shpejt me një furçë për skarë. Pasi grila të jetë ftohur pak, mund të aplikoni një shtresë të hollë vaji për të parandaluar ndryshkun dhe për ta bërë pastrimin më të lehtë herën tjetër.