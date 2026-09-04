Pastrohet dhe rregullohet oborri i ish-Shkollës “Gjon Sereçi” në Ferizaj
Komuna e Ferizajt ka njoftuar se është bërë pastrimi dhe mirëmbajtja e hapësirës së gjelbër në oborrin e ish-Shkollës Fillore “Gjon Sereçi”.
Gjatë ndërhyrjeve është realizuar pastrimi i përgjithshëm i hapësirës dhe largimi i mbeturinave, ndërsa janë krasitur edhe drunjtë dekorativë dhe është kositur bari dhe barishtet.
Punëtorët kanë kryer gjithashtu ndërhyrje në rregullimin dhe mirëmbajtjen e përgjithshme të hapësirës, me qëllim që ajo të jetë më e pastër, më e rregulluar dhe më e përshtatshme për qytetarët.
Zyrtarët komunalë kanë apeluar te qytetarët për kujdes të përbashkët ndaj hapësirave publike, duke kërkuar që të mos hidhen mbeturina në vende të papërshtatshme. /Telegrafi/
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