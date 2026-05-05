Pas të ftohtit, Maqedoninë e pret valë e të nxehtit
Pas mëngjeseve të ftohta dhe shfaqjes së ngricave, do të pasojë ngrohja e ndjeshme me një valë ajri jugore dhe temperatura që do t’i ngjajnë verës.
Pas disa mëngjeseve të ftohta dhe shfaqjes së akullit dhe ngricës në disa pjesë të vendit gjatë periudhës së kaluar, Maqedonia e Veriut po hyn në një periudhë dukshëm më të ngrohtë. Në ditët në vijim, temperaturat do të rriten gradualisht, dhe gjatë fundjavës, disa pjesë të vendit do të ndihen pothuajse si verë.
Temperaturat më të ngrohta pritet të jenë në rajonet qendrore dhe juglindore, ku temperaturat e ditës mund të rriten deri në 30 gradë. Gjithashtu do të jetë më ngrohtë në orët e mëngjesit, duke zvogëluar shanset për ngrica dhe ngrica të mëngjesit.
Deri në fund të javës i gjithë Ballkani do të jetë nën ndikimin e një vale ajri dukshëm më të ngrohtë nga jugu, pra nga Afrika. Kjo do të sjellë temperatura më të larta dhe stabilizim të motit pas valës së mëparshme të të ftohtit.
Qendra Kombëtare Meteorologjike parashikon mot me diell dhe të ngrohtë për ditët në vijim, me temperatura në disa pjesë të vendit që do të arrijnë 27 gradë në mes të javës, ndërsa pritet ngrohje e mëtejshme drejt fundjavës.
Kjo kthesë do të thotë që Maqedonia së shpejti do të kalojë nga mëngjeset e ftohta të pranverës në temperatura që ngjajnë më shumë me fillimin e verës. Do të jetë veçanërisht ngrohtë në rajonin e Vardarit dhe në pjesët juglindore, ku ndikimi i masave ajrore jugore tradicionalisht ndihet më shpejt.