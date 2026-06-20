Pas të 50-ave, këto kombinime ngjyrash mund t’i bëjnë rrudhat dhe njollat më të dukshme
Disa zgjedhje që duken elegante mund ta lodhin fytyrën dhe ta zbehin freskinë pa e kuptuar
Shumë gra pas të pesëdhjetave vërejnë se ngjyrat që dikur i kanë veshur me kënaqësi nuk u përshtaten më si më parë. E zeza, bezha dhe disa nuanca të forta, që shpesh konsiderohen zgjedhje të sigurta, mund të theksojnë hijet në fytyrë, rrudhat e imëta dhe ndryshimet pigmentare në lëkurë.
Kjo nuk është vetëm përshtypje subjektive. Me kalimin e viteve, lëkura ndryshon tonin, dendësinë dhe mënyrën se si reflekton dritën. Për këtë arsye, disa kombinime ngjyrash, edhe kur veshja është moderne dhe figura duket mirë, mund ta bëjnë fytyrën të duket më e lodhur dhe më e moshuar.
E zeza dhe e bardha në kontrast të fortë
Kombinimi bardh e zi konsiderohet klasik dhe elegant, por pas moshës 50 vjeç mund të ketë efekt të kundërt. E zeza thith dritën dhe mund të theksojë hijet poshtë syve, vijat e holla dhe rrudhat, ndërsa e bardha shumë e fortë reflekton dritën dhe mund ta bëjë tenin të duket më i zbehtë, më i lodhur dhe pa shkëlqim.
Veçanërisht i pafavorshëm është kombinimi i një golfi ose bluze të zezë me jakë të bardhë, sepse kontrasti ndodhet shumë afër fytyrës.
Si ta shmangni këtë efekt? Në vend të së zezës, zgjidhni nuanca blu të errët, grafiti ose gri të errët. Ndërsa të bardhën klasike mund ta zëvendësoni me nuanca fildishi, krem ose ngjyrë shampanje. Kështu ruhet eleganca e kontrastit, por pa kalime shumë të ashpra që mund të theksojnë shenjat e moshës.
Bezha dhe kafja: Tonet tokësore që mund t’ia marrin freskinë fytyrës
Nuancat bezhë dhe kafe shpesh zgjidhen për pamjen e tyre të qetë, neutrale dhe elegante. Megjithatë, pas të pesëdhjetave, disa tone të ngrohta tokësore, si ngjyra e rërës, karameles ose kafesë, mund të shkrihen me nëntonin e lëkurës dhe me ndryshimet pigmentare që shfaqen me kalimin e viteve.
Si pasojë, fytyra mund të duket më pak e gjallë, më e zbehtë dhe pa freskinë natyrale.
Për ta shmangur këtë efekt, zgjidhni nuanca më të ftohta të bezhës, si taupe, greige ose gri-bezhë. Në vend të kafesë klasike, zgjedhje më e mirë mund të jenë nuancat gri-kafe ose tonet e errëta të kumbullës. Afër fytyrës këshillohet të shtohen edhe detaje më të çelëta, si krem, e bardhë e butë ose lavandë e lehtë, sepse ato sjellin kontrast dhe i japin fytyrës pamje më të freskët.
Portokallia e fortë dhe e verdha: Ngjyra që mund të theksojnë lodhjen e fytyrës
Portokallia dhe e verdha njihen si ngjyra të gjalla, energjike dhe tërheqëse, por pas moshës 50 vjeç mund të japin efekt të padëshiruar. Këto nuanca shpesh theksojnë tonet e verdha të lëkurës, i bëjnë më të dukshme njollat pigmentare dhe mund të krijojnë përshtypjen e një fytyre të lodhur.
Kur vishen së bashku, intensiteti i tyre mund ta përforcojë edhe më shumë këtë efekt dhe të shtojë vizualisht vite.
Për një pamje më të butë, zgjidhni variante më të zbutura, si e verdha mustardë, terrakota me nënton gri, ngjyra e shafranit ose ngjyra e ndryshkut. Këshillohet që këto nuanca të mos mbahen drejtpërdrejt pranë fytyrës. Më mirë kombinojini me shall, jakë ose detaje në tone neutrale, të cilat e zbusin intensitetin e ngjyrës dhe e bëjnë pamjen më të balancuar.
Si ta kuptoni nëse një ngjyrë ju shkon
Një test i thjeshtë vizual mund t’ju ndihmojë të kuptoni nëse një ngjyrë ju përshtatet. Është e rëndësishme që këtë ta bëni në dritë natyrale. Qëndroni pranë dritares dhe vendosni pranë fytyrës një rrobë me ngjyrën që dëshironi ta provoni, duke mbuluar edhe një pjesë të dekoltesë.
Nëse ngjyra ju shkon, fytyra do të duket më e freskët, më e ndriçuar, teni më i njëtrajtshëm dhe shikimi më i qartë. Nëse nuk ju përshtatet, mund të vëreni hije më të theksuara, rrathë poshtë syve, vija të imëta dhe rrudha më të dukshme.
Pesë truke për zgjedhjen e ngjyrave pas moshës 50 vjeç
- Zgjidhni nuanca më të çelëta pranë fytyrës. Për shembull, një bluzë e çelët poshtë një xhakete neutrale mund ta freskojë tenin dhe ta zbusë pamjen e lodhur.
- Përdorni teknikën e ndarjes së ngjyrave. Nëse vishni një golf të zi, kombinojeni me një shall ose maramë në tone të buta, si rozë e lehtë, pjeshkë ose blu e çelët.
- Jepuni përparësi nuancave të zbutura dhe elegante, si rozë e pluhurosur, blu-gri, e gjelbër ulliri, mente dhe livandë. Këto ngjyra duken të sofistikuara dhe nuk i theksojnë vitet.
- Për një zgjedhje më të sigurt, zgjidhni pëlhura mat, sepse reflektojnë më pak dritë dhe krijojnë përshtypje më të rafinuar.
- Ndër ngjyrat më të përshtatshme për lëkurën e pjekur janë nuancat e ftohta të blusë, smeraldi, ngjyra e shkumës së detit dhe vjollca. Nëse nuk jeni të sigurta cilat ngjyra ju përshtaten më shumë, me këto zgjedhje vështirë se mund të gaboni.
Pas moshës 50 vjeç, zgjedhja e duhur e ngjyrave mund të ndikojë ndjeshëm në një pamje më të freskët dhe më rinore. Edhe pse e zeza, bezha dhe nuancat e forta shpesh konsiderohen zgjedhje të sigurta, ato ndonjëherë mund të theksojnë rrudhat, rrathët poshtë syve dhe ndryshimet pigmentare në lëkurë.
Nga ana tjetër, ngjyrat e zgjedhura me kujdes mund ta freskojnë tenin, të zbusin shenjat e lodhjes dhe të krijojnë efekt vizual më rinor, pa pasur nevojë për ndryshime të mëdha në gardërobë. /Telegrafi/