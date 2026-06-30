Printi zebra është zgjedhja më e guximshme, por edhe më praktike e sezonit
Mund ta vishni me ngjyra neutrale për elegancë ose me portokalli, blu e jeshile për një pamje më të fortë
Vera është koha më e mirë për të eksperimentuar me printe dhe ngjyra. Pas viteve kur printi leopard dominonte modën, tani vëmendjen po e merr zebra – një motiv më i freskët, më modern dhe më i lehtë për t’u veshur.
Ndryshe nga printet e tjera animaliste, zebra nuk duket agresive apo vulgare. Vijat bardhezi janë më të qeta, më grafike dhe përshtaten lehtë me gardërobën e përditshme. Pikërisht kjo e bën këtë print shumë praktik: duket i veçantë, por nuk e rëndon pamjen.
Zebra kombinohet bukur me ngjyra bazë si e bardha, e zeza, grija dhe bezha, por edhe me nuanca më të forta. Portokallia, e kuqja, bluja, roza dhe jeshilja i japin këtij printi më shumë energji dhe e bëjnë dukjen më moderne, transmeton Telegrafi.
Për një pamje të balancuar, mjafton një copë me print zebra: fund, pantallona, fustan, çantë apo sandale. Pjesa tjetër e veshjes le të mbetet më e thjeshtë, në ngjyra neutrale. Kështu printi bie në sy, por pa u dukur i tepruar.
Rregulli kryesor është të mos përzihen shumë printe në të njëjtën veshje. Zebra duket më bukur kur është motivi kryesor dhe kombinohet me copa të pastra e aksesorë të zgjedhur mirë.
Prandaj, nëse dëshironi një dukje më të guximshme këtë verë, zgjidhni një detaj me print zebra dhe kombinojeni me një ngjyrë të fortë. Është mënyra më e thjeshtë për ta bërë edhe veshjen më bazike të duket më interesante.
/Telegrafi/