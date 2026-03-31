Pas ShBA-së, Eurovisioni do të ketë edhe edicionin e tij aziatik: konkursi muzikor i këtij viti do të mbahet në Bangkok
Këtë vit, konkursi muzikor Eurovision do të ketë për herë të parë edicionin e tij aziatik, i cili do të mbahet në Bangkok.
Konkursi deri më tani ka konfirmuar interpretues nga të paktën 10 vende aziatike: Tailanda, Koreja e Jugut, Filipinet, Vietnami, Malajzia, Kamboxhia, Laosi, Bangladeshi, Nepali dhe Butani. Pritet që më shumë pjesëmarrës të bashkohen në finale në nëntor.
“Ndërsa shënojmë 70-vjetorin e Konkursit të Këngës në Eurovision, është veçanërisht e rëndësishme që të hapim kapitullin tjetër me Azinë, një rajon të pasur me kulturë, kreativitet dhe talent”, tha drejtori i konkursit Martin Green në një deklaratë të martën.
Bangkoku është një qytet ideal për të pritur konkursin sepse, siç u tha nga përfaqësuesi i Autoritetit të Turizmit të Tajlandës, Chuwit Sirivajjakul, është një qytet që "ka qenë gjithmonë një vend takimi kulturash, ku muzika mbush ajrin dhe ku festimi është pjesë e jetës së përditshme".
Mbrëmja kryesore gala, e menaxhuar nga Unioni Evropian i Transmetimeve, tërheq më shumë se 100 milionë shikues në mbarë botën çdo vit.
Gara kryesore evropiane e këtij viti, në të cilën do të marrin pjesë 35 vende, është planifikuar të mbahet në Vjenë në maj. Islanda, Irlanda, Holanda, Sllovenia dhe Spanja po e bojkotojnë edicionin e këtij viti për shkak të mosmarrëveshjeve mbi pjesëmarrjen e Izraelit.
Konkursi zyrtarisht përpiqet ta vendosë muzikën pop përpara politikës, por ajo e ka gjetur veten vazhdimisht në qendër të ngjarjeve botërore. Rusia përjashtohet në vitin 2022 pas pushtimit të plotë të Ukrainës.
Tensione të ngjashme mund të shfaqen në Azi. Tajlanda dhe Kamboxhia patën dy përleshje të armatosura kufitare vitin e kaluar. /Telegrafi/